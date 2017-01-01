Екс-тренер «Динамо»: Виступати під нейтральним прапором на Олімпіаді – це приниження для Росії

Валерій Газзаєв каже, що Росія – не бананова республіка, а потужна держава

Колишній тренер київського «Динамо», заступник голови Державної думи з фізичної культури, спорту, туризму і справах молоді Валерій Газзаєв прокоментував опубліковану у ЗМІ інформацію про умови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських спортсменів на ОІ-2018 у нейтральному статусі. За даними ЗМІ, головними



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Газзаєв

Валерій Газзаєв каже, що Росія – не бананова республіка, а потужна держава

Колишній тренер київського «Динамо», заступник голови Державної думи з фізичної культури, спорту, туризму і справах молоді Валерій Газзаєв прокоментував опубліковану у ЗМІ інформацію про умови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських спортсменів на ОІ-2018 у нейтральному статусі.

За даними ЗМІ, головними критеріями участі стали обов'язкова подача спортсменом індивідуальної заявки з доказами своєї непричетності до вживання допінгу, а також відсутність його імені у базі даних московської антидопінгової лабораторії, отриманої Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) у листопаді.

«Не самі спортсмени повинні подавати заяви та доводити, що вони чисті. Це – обов'язок профільних міністерств – захищати наших спортсменів. А що стосується нейтрального прапора, це приниження для нашої великої країни – виступати, ніби ми без роду без племені», - сказав Газзаєв.

«Росія, вибачте, не бананова республіка, це потужна спортивна держава, яка дала світові багато талантів і рекордів. Ми повинні у правовому полі доводити свою невинність, судитися в усіх інстанціях», - додав він.

«Принцип олімпійського руху, олімпійської хартії, що будь-яка форма дискримінації – ні національна, ні тим більше політична – у жодному разі не повинна застосовуватися. Я вважаю, що у даному випадку йде саме політична провокація», - цитує його RT.

Нагадаємо, WADA знайшло докази існування держпрограми допінгу в Росії.

Водночас, Мутко погрожував захищати російських спортсменів «до останнього патрону».

Зауважимо, що з 2009-го по 2010-й рік Валерій Газзаєв був головним тренером київського «Динамо».

У жовтні цього року він запропонував розігрувати Кубок Путіна з футболу.