Мутко погрожує захищати російських спортсменів «до останнього патрону»

Віце-прем'єр Росії заявив, що інформатор WADA пропонував йому «підірвати» МОК

Віце-прем'єр Російської Федерації, президент Російського футбольного союзу (РФС) і голова оргкомітету «Росія-2018» Віталій Мутко зазначив, що після звільнення екс-директора Московської антидопінгової лабораторії, інформатора ВАДА Григорія Родченкова попереджав про ступінь його адекватності. Також він підкреслив, що буде продовжувати



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Віталій Мутко

Віце-прем'єр Росії заявив, що інформатор WADA пропонував йому «підірвати» МОК

Віце-прем'єр Російської Федерації, президент Російського футбольного союзу (РФС) і голова оргкомітету «Росія-2018» Віталій Мутко зазначив, що після звільнення екс-директора Московської антидопінгової лабораторії, інформатора ВАДА Григорія Родченкова попереджав про ступінь його адекватності.

Також він підкреслив, що буде продовжувати захищати російських спортсменів.

«Родченков просив мене не звільняти його. Він запропонував мені «підірвати» WADA та МОК. Я його звільнив і відразу сказав главі WADA, що Родченков у США буде лити компромат», - сказав він.

«У WADA мені сказали, що він – недобросовісний свідок, його не будуть слухати. І?» - риторично запитав Мутко.

Також він додав, що у МОК повідомив, що звільнив Родченкова, повідомив, що той працював на трьох Олімпіадах.

«Усе згадайте, скільки терапевтичних винятків було у нас і в інших команд. Хтось хоче, щоб ми цим зайнялися? Ми займаємося. Хтось вибачився перед нами за мельдоній? Звичайно, ні. Стільки спортсменів «підвисли», залишили хлопців без змагань», - зауважив він.

«Нас звинувачують у пасивності. Даремно. Будемо захищати наших спортсменів до останнього патрона», - резюмував Мутко.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет отримав нові дані про допінг у російському спорті від Родченкова у листопаді.

Після чого почесний президент Олімпійського комітету Росії Леонід Тягачов запропонували розстріляти інформатора WADA.

Також була інформація, що Родченков має докази застосування допінгу в російському футболі.

Джерело: Спорт-Экспресс