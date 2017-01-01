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    Кремль поки не обговорював питання оголошення бойкоту Олімпійських ігор

    Це питання буде вирішуватися після рішення Міжнародного олімпійського комітету
    Кремль не обговорював питання оголошення бойкоту Олімпійських ігор до остаточного рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо участі збірної Росії в зимових Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському Пхенчхані Питання участі російських спортсменів в Олімпіаді в Пхенчхані має бути вирішене на засіданні виконкому МОК у вівторок, 5
    • Сьогодні, 14:56
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    Це питання буде вирішуватися після рішення Міжнародного олімпійського комітету

    Кремль не обговорював питання оголошення бойкоту Олімпійських ігор до остаточного рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо участі збірної Росії в зимових Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському Пхенчхані

    Питання участі російських спортсменів в Олімпіаді в Пхенчхані має бути вирішене на засіданні виконкому МОК у вівторок, 5 грудня, яке пройде в швейцарській Лозанні.

    «Поки що нічого такого не обговорюється. Ви знаєте, що ми як і раніше не згодні з багатьма рішеннями, які приймалися і колегією WADA, і щодо наших спортсменів, але почекаємо остаточного рішення», - сказав прес-секретар президента Ромії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи обговорюється в Кремлі варіант того, що Росія може оголосити бойкот Олімпійських ігор до того, як МОК винесе рішення 5 грудня.

    Нагадаємо, що збірну Росії можуть не пустити на Олімпіаду-2018 через допінговий скандал, який досі розслідується спеціальною комісією Міжнародного олімпійського комітету.

    Нагадаємо, що у Росії розраховують, що Бубка допоможе їхній збірній поїхати на Олімпіаду.

    Джерело: depo сектор

    Росія допінг Олімпійські Ігри
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