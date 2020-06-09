Ексбек збірної Англії поскаржився, що жінки тримають сумки міцніше, коли він проходить поруч



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«У мене є кілька білих друзів, і зараз вони починають розуміти, що я насправді відчуваю»

Колишній захисник «Манчестер Сіті» і національної команди Англії з футболу Майка Річардс розповів про расові забобони в Великобританії.

«Навіть зараз, коли я просто проходжу поруч, жінки тримають сумку міцніше. Я йду по вулиці, а люди обертаються і дивляться на мене, ніби я якийсь прибулець. Складно все це пояснити. Люди кажуть: «Ой, справа зовсім не в расі». Але глибоко-глибоко всередині можна відчути це почуття», - розповів Майка Річардс.

«У мене є кілька білих друзів, і зараз вони починають розуміти, що я насправді відчуваю. Не скажу, що вони сліпі, але в звичайний час вони цього не можуть помітити», - сказав колишній захисник «Манчестер Сіті» в інтерв'ю BBC 5 Live Sport.

Майка захищав кольори збірної Англії з 2006 по 2012 рік. У складі «Сіті» захисник виграв Кубок Англії (2011), став чемпіоном Прем'єр-ліги (2012) і завоював Кубок англійської ліги (2014 року).