У Туреччині повідомили про два спалахи Covid-19 - заразилися 248 осіб



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Було встановлено, що 190 осіб були заражені вірусом в одній з турецьких провінцій із причини навідування хворого

За добу було зроблено понад 35,3 тисячі тестів, з них 914 дали позитивний результат. 23 людини померли, 2647 - одужали

У Туреччині виявили два джерела інфікування коронавірусом. У одному з випадків інфікувалися 190 осіб, у другому - 58.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

«У ході феляційних робіт (пошук джерел інфікування та кола контактних осіб у рамках боротьби з Covid-19, - ред.) було встановлено, що 190 осіб були заражені вірусом в одній з наших провінцій із причини навідування хворого. В іншому місті 58 осіб були заражені вірусом під час церемонії прощання з військовослужбовцем», - зазначив Коджа.

За добу було зроблено понад 35,3 тисячі тестів, з них 914 дали позитивний результат. 23 людини померли, 2647 - одужали.

Загалом було зроблено понад 2,3 мільйона тестів, виявлено більше ніж 170 тисяч випадків інфікування, померли 4692 осіб, майже 138 тисяч - одужали.

Як відомо, показники з інфікування та рівню захворюваності в Туреччині постійно знижуються. Раніше у МОЗ заявляли, що у разі дотримання соціальної дистанції, карантинних обмежень та режиму носіння масок, країна має всі шанси оминути другу хвилю захворювання.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 8 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб.

У свою чергу, одужала 3 140 721 людина. Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 110 513 осіб, Великій Британії – 40 625, Бразилії – 36 455, Італії – 33 899, Франції – 29 158 та Іспанії – 27 136. У Китаї загалом – 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 941 978), Бразилія (691 758), Росія (467 073), Велика Британія (287 621), Індія (257 486), Іспанія (241 550), Італія (234 998), Перу (196 515), Франція (191 102), Німеччина (185 750), Іран (171 789) і Туреччина (170 132).

Джерело: Укрінформ