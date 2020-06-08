  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Погромники дискредитують акції протесту, – Джонсон

    • Розсилка
    Джонсон висловив переконання, що демонстрації були дискредитовані погромами - Погромники дискредитують акції протесту, – Джонсон
    Джонсон висловив переконання, що демонстрації були дискредитовані погромами

    «Причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності» – прем’єр-міністр

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.

    Про це Джонсон написав у Twitter.

    «Люди мають право протестувати мирно, дотримуючись соціальної дистанції, але вони не мають права нападати на поліцейських», – зазначив глава британського уряду.

    Джонсон висловив переконання, що демонстрації були дискредитовані погромами. І це стало зрадою справи, яким ці акції покликані служити.

    «Причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності», – підкреслив Джонсон.

    Як повідомлялося, в ході сутичок після мирної демонстрації руху Black Lives Matter у Лондоні 14 офіцерів поліції отримали поранення.

    Комісар поліції Лондона Крессіда Дік назвала напади на правоохоронців «шокуючими й абсолютно неприпустимими».

    До слова, 17 травня у Лондоні поліція розігнала акцію протесту проти карантину.

    Нагадаємо, Британія оголосила про ослаблення карантину.

    Читайте також:
    Прем’єр Британії Джонсон зізнався, що через коронавірус став гірше бачити
    Велика Британія Борис Джонсон погроми
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ