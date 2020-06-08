Погромники дискредитують акції протесту, – Джонсон
«Причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності» – прем’єр-міністр
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.
Про це Джонсон написав у Twitter.
«Люди мають право протестувати мирно, дотримуючись соціальної дистанції, але вони не мають права нападати на поліцейських», – зазначив глава британського уряду.
People have a right to protest peacefully & while observing social distancing but they have no right to attack the police. These demonstrations have been subverted by thuggery - and they are a betrayal of the cause they purport to serve. Those responsible will be held to account.— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 7, 2020
Джонсон висловив переконання, що демонстрації були дискредитовані погромами. І це стало зрадою справи, яким ці акції покликані служити.
«Причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності», – підкреслив Джонсон.
Як повідомлялося, в ході сутичок після мирної демонстрації руху Black Lives Matter у Лондоні 14 офіцерів поліції отримали поранення.
Комісар поліції Лондона Крессіда Дік назвала напади на правоохоронців «шокуючими й абсолютно неприпустимими».
До слова, 17 травня у Лондоні поліція розігнала акцію протесту проти карантину.
Нагадаємо, Британія оголосила про ослаблення карантину.