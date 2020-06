Погромники дискредитують акції протесту, – Джонсон

«Причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності» – прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.

Про це Джонсон написав у Twitter.

«Люди мають право протестувати мирно, дотримуючись соціальної дистанції, але вони не мають права нападати на поліцейських», – зазначив глава британського уряду.

People have a right to protest peacefully & while observing social distancing but they have no right to attack the police. These demonstrations have been subverted by thuggery - and they are a betrayal of the cause they purport to serve. Those responsible will be held to account.