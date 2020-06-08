У Великій Британії закликали поховати «Північний потік-2»



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Кавчінскі: Велика Британія повинна докласти усіх зусиль, щоб «Північний потік-2» не був закінчений ніколи

Британський парламентарій Деніел Кавчінскі просить владу королівства приєднатися до США і поховати магістраль

Прагнення Німеччини завершити будівництво газопроводу «Північний потік-2» суперечить інтересам Європи і робить країну залежною від російського газу.

Про це заявив британський парламентарій Деніел Кавчінскі, який закликав владу королівства приєднатися до США і поховати магістраль, передає Daily Express.

За його словами, важко навіть оцінити масштаб зради, на яке йде кабінет канцлера Ангели Меркель. Адже Німеччина як країна - член НАТО , за його словами, прямо сприяє посиленню російського впливу.

Кавчінскі підкреслив, що Великобританія зуміла вийти з Євросоюзу, тому їй нічого не заважає проводити самостійну політику. А значить, країна повинна докласти всіх зусиль, щоб «Північний потік-2» не був закінчений ніколи.

У сенаті США розглядають законопроєкт, який передбачає санкції за будь-які роботи і послуги, які прискорили б реалізацію проєкту. У тому числі мова йде про компанії, які могли б застрахувати роботу трубоукладача, а без страховки судно не має права працювати в датських водах.

До цього звучали пропозиції ввести санкції для покупців газу, який поставлятиметься по «Північному потоку-2», якщо той все ж вдасться завершити.

Тиск Вашингтона наштовхується на протидію з боку Німеччини. Зокрема, глава комітету німецького уряду з енергетики Клаус Ернст попередив , що Берлін може ввести штрафні мита на зріджений природний газ (СПГ) з США, якщо санкції наберуть чинності.

Нагадаємо, «Оператор ГТС» стверджує, що Україна готова до припинення транзиту російського газу.

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