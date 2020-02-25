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    Топового російського боксера арештували напідпитку – в’язниця за ним плаче

    • Розсилка
    Росіянин на порозі безодні - Топового російського боксера арештували напідпитку – в’язниця за ним плаче
    Росіянин на порозі безодні

    З Росії можна виїхати, але Росія з тебе – ніколи

    Один з найкращих боксерів світу – колишній чемпіон світу у напівважкій вазі – росіянин Сергєй Ковальов – втрапив у скандал.

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    Боксер, який з цілком зрозумілих причини не хоче жити на батьківщині (він родом з депресивної Челябінської області), осів у Лос-Анджелесі. Але й у Каліфорнії росіянин не хоче жити за правилами.

    Минулих вихідних Ковальов добряче випив й сів у зміненому стані за кермо. Якщо в Росії на таке закривають очі, то в Каліфорнії – це великий злочин, а той факт, що порушник – зірка, є не виправданням, а навпаки.

    Ковальова арештували й доставили до відділку, а вранці відпустили під підписку про невиїзд.

    Але навіть це не головна проблема росіянина – в 2018 він мало не до смерті забив відому модель Джеймі Фронтц, яка відмовила «Руйнівнику» у сексі. Нині йде судовий розгляд цієї справи (Ковальову загрожує до чотирьох років в’язниці) й історія з п’яним водінням напевно стане обтяжуючим фактором.

    Нагадаємо, що у листопаді минулого року Ковальова ефектно побив Сауль Альварес у одному з найкращих боїв 2019. Як після цього не запити. Особливо, якщо ти родом з Челябінської області.

    бокс алкогольне сп'яніння Сєрґєй Ковальов
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