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    Усик та Чісора подивились один одному в очі (атмосферне відео)

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    Боксер Усик та його файв-о'клок - Усик та Чісора подивились один одному в очі (атмосферне відео)
    Боксер Усик та його файв-о'клок
    Instagram боксера-шляпника

    Український боксер важкої вагової категорії Олександр Усик (17-0, 13 КО) і британець Дерек Чісора (32-9, 23 KO) провели дуель поглядів

    Боксери зійшлися на прес-конференції в Лондоні, присвяченій поєдинку боксерів. 

    На кону поєдинку не буде стояти ніяких титулів. Усик є офіційним претендентом на чемпіонський пояс WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа.

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    На відміну від більшості подібних заходів цей пройшов у атмосфері тотального позитиву - боксери вели себе дуже миролюбно й навіть по-товариськи. Під кінець оглядин у форматі віч-на-віч Усик запропонував британцю зробити спільне фото - той від селфі не відмовився. Цим самим Усик спростував недавню заяву Чісори про обмеженість українця, але підтвердив слова британця про те, що Усик - кльовий.

    Українець, хоч і був у кумедному капелюсі, якому позаздрив би навіть Джонні Депп, вів себе дуже чемно і випромінював позитив. Він змусив посміхатись навіть короля трештоку Девіда Гея, який нині є членом команди Чісори.

    Oleksandr Usyk vs. Dereck Chisora Face Off
    Автор: USYK17

    Насамкінець Усик не втримався від недолугого жарту й провів дезінфекцію приміщення, але, будемо сподіватись, що він чув про Руді Гобера та зробив висновки.

    Бій Усик - Чісора заплановано на 23 травня на «O2 Arena».

    Олександр Усик Дерек Чісора
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