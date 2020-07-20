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    Ексдинамівець Домаґой Віда забив ефектний м’яч у стамбульському дербі (відео)

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    Домаґой Віда провів п'ятий м'яч у сезоні - Ексдинамівець Домаґой Віда забив ефектний м’яч у стамбульському дербі (відео)
    Домаґой Віда провів п'ятий м'яч у сезоні
    Світлина - ФК «Бешикташ»

    Хорват залишив для свого клубу шанси на потрапляння в Лігу чемпіонів

    Колишній оборонець київського «Динамо», хорват Домаґой Віда допоміг своєму «Бешикташу» перемогти в матчі передостаннього, 33-го туру чемпіонату Туреччини. У стамбульському дербі команда на власному полі здолала 2:0 «Фенербахче».

    Віда, який грає на позиції центрального оборонця, завершив швидкий випад своєї команди на 63-й хвилині і з передачі американця Тайлера Бойда відкрив рахунок у матчі. Для Домаґоя, який торік був найкращим оборонцем чемпіонату Туреччини, то п’ятий м’яч у 30-ти матчах поточного сезону.

    На 70-й хвилині остаточний підсумок зустрічі встановив Ґьокхан Ґьонул.

    Додамо, що в складі «Бешикташа» всі 90 хвилин провів ще один колишній футболіст «Динамо», нідерландський правий вінґер Жермейн Ленс, у пасиві якого в цій зустрічі жовта картка.

    За тур до завершення чемпіонату Туреччини «Бешикташ» має 59 очок і відстає від «Трабзонспора», який іде другим і замикає лігочемпіонську зону, на три пункти.

    У заключному турі «Бешикташу» треба перемагати «Ґенчлерберліґі» і сподіватися, що «Трабзонспор» програє команді з нижньої частини таблиці - «Кайсеріспору» ще одного київського динамівця Артема Кравця.

     Читайте також: Артем Кравець відзначився ефектним голом у ворота «Бешикташу» (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Домаґой Віда Артем Кравець ФК Бешикташ Жермейн Ленс ФК Фенербахче ФК «Трабзонспор» Ґьокхан Ґьонул Тайлер Бойд
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