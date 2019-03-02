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    Артем Кравець відзначився ефектним голом у ворота «Бешикташу» (відео)

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    Артем Кравець вкотре продемонстрував вміння грати головою - Артем Кравець відзначився ефектним голом у ворота «Бешикташу» (відео)
    Артем Кравець вкотре продемонстрував вміння грати головою
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    Український нападник відзначився у своєму фірмовому стилі

    Колишній нападник команди київського «Динамо» Артем Кравець забив свій третій м'яч у поточному чемпіонаті Туреччини.

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    У 24-му турі місцевої Суперліги «Кайсеріспор» українця зіграв вдома внічию 2:2 з одним із лідерів - «Бешикташем».

    Кравець на 57-й хвилині відіграв м'яч, забитий у першому таймі хавбеком стамбульців Атібою Гатчінсоном. Артем майстерно підрізав у падінні головою з району одинадцятиметрової позначки у дальній кут м'яч, поданий зліва португальцем Сільвештре Варелою.

    Кравець провів майже повний матч, поступившись місцем на полі на п'ятій компенсованій хвилині ґанійцеві Асамоа Ґ'яну. Інший українець із «Кайсеріспора» Олександр Кучер відіграв поєдинок на незвичній позиції лівого оборонця без заміни.

    Цікаво, що ще двоє екс-динамівців Києва грали в складі «Бешикташу». Мова про культого хорватського цунтрбека Домаґоя Віду і голландського вінґера Жермейна Ленса. Перший відіграв весь матч, а другий з'явився на заміну на 69-й хвилині.

    «Бешикташ» наразі набрав 41-не очко і йде в таблиці третім. У другої команди - «Ґалатасарая» - 45 пунктів. «Кайсеріспор» з 32-ма очками сьомий. 

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