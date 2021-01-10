Ексфутболіст київського «Динамо» очолив клуб у Хорватії

Єрко Леко розпочав повноцінну тренерську кар'єру

Колишній півоборонець київського «Динамо» Єрко Леко став головним тренером хорватської «Локомотиви», повідомляє офіційний сайт загребського клубу.

Про терміни угоди наразі не повідомляється. 40-річний фахівець останні півроку працював помічником вже екстренера Ґорана Томіча. До цього, три з половиною роки Леко тренував юніорську команду «Локомотиви».

Нагадаємо, хорватський хавбек захищав кольори київського «Динамо» у 2002-2006 роках. З «біло-синіми» Єрко двічі ставав чемпіоном України та ще тричі здобував Кубок. У «Локомотиві» Леко виступав з 2014 по 2016 роки, де й завершив кар'єру футболіста.