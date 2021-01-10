  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ексфутболіст київського «Динамо» очолив клуб у Хорватії

    • Розсилка
    Єрко Леко - Ексфутболіст київського «Динамо» очолив клуб у Хорватії
    Єрко Леко
    Світлина із соцмереж

    Єрко Леко розпочав повноцінну тренерську кар'єру

    Колишній півоборонець київського «Динамо» Єрко Леко став головним тренером хорватської «Локомотиви», повідомляє офіційний сайт загребського клубу.

    Про терміни угоди наразі не повідомляється. 40-річний фахівець останні півроку працював помічником вже екстренера Ґорана Томіча. До цього, три з половиною роки Леко тренував юніорську команду «Локомотиви».

    Нагадаємо, хорватський хавбек захищав кольори київського «Динамо» у 2002-2006 роках. З «біло-синіми» Єрко двічі ставав чемпіоном України та ще тричі здобував Кубок. У «Локомотиві» Леко виступав з 2014 по 2016 роки, де й завершив кар'єру футболіста.

     Читайте також: У «Динамо» позитивні тести на коронавірус здали усі три основні воротарі
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Єрко Леко Ґоран Томіч ХК «Локомотива» (Заґреб)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies