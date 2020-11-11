У «Динамо» позитивні тести на коронавірус здали усі три основні воротарі

Руслан Нещерет після хвороби основних воротарів проявив себе у Барселоні

З Русланом Нещеретом та Денисом Поповим інфікувалися Covid-19 загалом 14 динамівців

Ще двоє футболістів команди київського «Динамо» інфіковані коронавірусною інфекцією.

Як повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, перед матчами національної та молодіжної збірних України позитивні тести отримали двоє киян, голкіпер Руслан Нещерет та оборонець Денис Попов.

Таким чином, через коронавірус у «Динамо» випали всі три основних воротарі. Раніше позитивні тести здали Георгій Бущан і Денис Бойко. 18-річний Нещерет замінював їх у поєдинках проти СК «Дніпра-1» і «Шахтаря» у внутрішньому чемпіонаті, а також проти «Барселони» в Лізі чемпіонів. Руслан став одним із героїв поєдинку на «Камп Ноу», зробивши в зустрічі з командою Ліонеля Мессі 12 сейвів.

Загалом коронавірусом інфікувалося 14 футболіcтів київського «Динамо». Крім воротарів і Попова, то Віталій Миколенко, Микола Шапаренко, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Міккель Дуелунн, Георгій Цитаїшвілі, Тудор Белуце, Володимир Шепелєв, Богдан Леднєв і Владислав Супряга.

Для «Динамо» велике щастя, що зараз у клубному футболі пауза, відведена на матчі національних збірних. Наступний офіційний матч у рамках української Прем’єр-ліги кияни мають провести 21 листопада з «Інгульцем».