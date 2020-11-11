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    У «Динамо» позитивні тести на коронавірус здали усі три основні воротарі

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    Руслан Нещерет після хвороби основних воротарів проявив себе у Барселоні - У «Динамо» позитивні тести на коронавірус здали усі три основні воротарі
    Руслан Нещерет після хвороби основних воротарів проявив себе у Барселоні
    Світлина - ФК «Динамо»

    З Русланом Нещеретом та Денисом Поповим інфікувалися Covid-19 загалом 14 динамівців

    Ще двоє футболістів команди київського «Динамо» інфіковані коронавірусною інфекцією.

    Як повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, перед матчами національної та молодіжної збірних України позитивні тести отримали двоє киян, голкіпер Руслан Нещерет та оборонець Денис Попов.

    Таким чином, через коронавірус у «Динамо» випали всі три основних воротарі. Раніше позитивні тести здали Георгій Бущан і Денис Бойко. 18-річний Нещерет замінював їх у поєдинках проти СК «Дніпра-1» і «Шахтаря» у внутрішньому чемпіонаті, а також проти «Барселони» в Лізі чемпіонів. Руслан став одним із героїв поєдинку на «Камп Ноу», зробивши в зустрічі з командою Ліонеля Мессі 12 сейвів.

    Загалом коронавірусом інфікувалося 14 футболіcтів київського «Динамо». Крім воротарів і Попова, то Віталій Миколенко, Микола Шапаренко, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Міккель Дуелунн, Георгій Цитаїшвілі, Тудор Белуце, Володимир Шепелєв, Богдан Леднєв і Владислав Супряга.

    Для «Динамо» велике щастя, що зараз у клубному футболі пауза, відведена на матчі національних збірних. Наступний офіційний матч у рамках української Прем’єр-ліги кияни мають провести 21 листопада з «Інгульцем».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Георгій Цитаїшвілі Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Денис Бойко Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Денис Гармаш Міккель Дуелунн Владислав Супряга Денис Попов Богдан Леднєв Руслан Нещерет коронавірус Тудор Белуце
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