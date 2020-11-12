Оборонець «Динамо» Денис Попов зізнався, що боявся підійти до Хачеріді

Перед тим як зробити це фото з кумиром, Євгеном Хачеріді, Денис Попов дуже хвилювався

Денис разом із батьком захоплювалися Євгеновою грою

Оборонець футбольного київського «Динамо» Денис Попов розповів про центральних оборонців «Динамо», гра яких йому подобалася.

«Тарас Михалик хороший гравець був. Женя Хачеріді мені теж подобався. Ми з татом завжди дивилися матчі збірної України, Хачеріді нам обом дуже подобався. Пам'ятаю, коли я був в Академії, на базі до нього страшно було підійти, щоб попросити світлину зробити. Боявся, що він відмовить, ніяково себе почував.

Але він нормальний хлопець – погодився сфотографуватися. Я дивився на нього знизу вгору. Мені він здавався таким здоровим. Думаю, який же він великий», - сказав Попов в інтерв'ю FootballHub.

Зауважимо, що зараз Денис Попов перебуває на самоізоляції через позитивний тест на коронавірус.

Євген Хачеріді нині виступає за білоруське «Динамо» з Бреста.