Ексголкіпер «Динамо» та «Шахтаря» Рибка продовжить кар’єру в латвійському клубі



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Чотирикратний чемпіон України став гравцем «Лієпаї»

Український голкіпер Олександр Рибка продовжить кар'єру в латвійському чемпіонаті.

Новим клубом досвідченого українця стане «Лієпая», склад якої він поповнив цього літа. Латвійській команді він дістався безкоштовно, адже азербайджанський «Сабаіл» Рибка покинув в статусі вільного агента.

Новий колектив українця після 16 турів посідає 6-те місце в таблиці маючи в активі 17 пунктів. У команди безпрограшна серія із чотирьох баталій.

У минулому сезоні Рибка відіграв в дев'яти поєдинках чемпіонату Азербайджану.

Зауважимо, що за свою кар'єру 33-річний страж воріт пограв за київське «Динамо», донецький «Шахтар», «Оболонь», турецькі «Карабюкспор» і «Афжет Афьонспор». На початку 2012 року спортсмен був відсторонений УЄФА на два роки від будь-яких офіційних матчів за вживання забороненого препарату фуросеміду.

Джерело: Footboom