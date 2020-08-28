«Ультрас Динамо» повідомили про зникнення фаната



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«Ультрас Динамо» повідомили про зникнення фаната

Раніше фанату Динамо надходили погрози від групи людей

З учорашнього дня, 27 серпня, Олександр Кляшторний не виходив на зв'язок, вдома не ночував, телефон відключений.

Про це йдеться у повідомленні WBC Ультрас Динамо.

«Увага, зникла людина з нашого руху! З учорашнього дня, 27.08, з 15:24 Олександр Кляшторний не виходив на зв'язок, вдома не ночував, телефон відключений. Інформації від друзів і знайомих про його місцезнаходження немає. Останній раз його бачили в Дарницькому районі», - йдеться в повідомленні.

«Ультрас Динамо» зазначили, що раніше Кляшторному надходили погрози від групи людей, а саме 21.08 дорогою додому його чекали троє озброєних людей на автомобілі.

«Є інформація, що сьогодні вранці, 28.08 по вулиці Олександра Кошиця, поруч з Дарницьким управлінням поліції, троє молодих людей силоміць посадили його в автомобіль з іноземною реєстрацією і відвезли в невідомому напрямку. Якщо у вас є якась інформація, або ви можете допомогти, зв'яжіться з дружиною за номером 068-521-00-21 або пишіть в приватні повідомлення», - заявили в «Ультрас Динамо».