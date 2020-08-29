Двоє українців увійшли до рейтингу найбільш відданих футболістів планети



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Пятов з 2001 по 2007 роки виступав за «Ворсклу» Світлина Transfermarkt

Деякі українські футболісти виступають більше десяти років поспіль за свої команди

Видання Transfermarkt опублікувало рейтинг з 30 найвідданіших футболістів світу в якому знайшлося місце нашим співвітчизникам.

На 13-й рядок генерації потрапив страж воріт та капітан донецького «Шахтаря» Андрій Пятов, який відіграв 462 матчі за донеччан. Він захищає кольори «гірників» протягом 13 років та майже восьми місяців, з моменту переходу з полтавської «Ворскли». В активі голкіпера збірної України 26 трофеї: десять титулів чемпіона України, вісім Кубків України, сім Суперкубків України та один Кубок УЄФА.

На 17-му місці опинився захисник та капітан полтавської «Ворскли» Володимир Чеснаков. Він перебуває в клубі 13 років та майже два місяці. Є рекордсменом за кількістю проведених матчів за клуб. У 2009 році виграв з «Ворсклою» Кубок України, а в 2020 році виступав у фіналі. Також йому вдалося стати бронзовим призером УПЛ-2018.

Зазначимо, що лідером рейтингу став антирекордсмен з кількості пропущених голів в Лізі чемпіонів - голкіпер «ЦСКА» Ігор Акінфєєв (17 років і 7 місяців виступів за клуб підряд).

На другому місці – Ліонель Мессі, який виступає за «Барселону» 16 років та 7 місяців. замкнув трійку лідерів партнер українця Андрія Ярмоленка по англійському «Вест Гему» Марк Нобл (16 років та 7 місяців).

Джерело: Transfermarkt