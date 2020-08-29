Двоє легіонерів «Динамо» продовжать кар’єру в «Олімпіку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каргбо та Беніто покликані підсилити «Олімпік» Світлина - сайт football.ua

Донецький клуб в пошуках підсилення складу та переглядає кількох легіонерів

Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін повідомив про посилення команди перед стартом сезону 2020-21.

Гельзін назвав імена двох футболістів «Динамо», які по угоді оренди захищатимуть кольори «Олімпіку». Мінімум до зими за команду виступатимуть півзахисник Беніто і нападник Ібрагім Каргбо.

«Візьмемо у «Динамо» Беніто і Каргбо. Можливо, орендуємо цих футболістів не до зими, а до літа. Поки що у нас знаходяться на перегляді аргентинець і бразилець. Плануємо їх заявити на наступну гру. Коли посилимося Беніто і Каргбо, вважаю, у нас буде непогана конкурентоспроможна команда», - зазначив президент «Олімпіку».

Примітно, що Каргбо вкінці минулого сезону встиг провести в складі киян шість матчів в Прем’єр-лізі України, а Беніто провів тільки один матч.

Джерело: Footboom