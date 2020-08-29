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    Двоє легіонерів «Динамо» продовжать кар’єру в «Олімпіку»

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    Каргбо та Беніто покликані підсилити&nbsp;&laquo;Олімпік&raquo; - Двоє легіонерів «Динамо» продовжать кар’єру в «Олімпіку»
    Каргбо та Беніто покликані підсилити «Олімпік»
    Світлина - сайт football.ua

    Донецький клуб в пошуках підсилення складу та переглядає кількох легіонерів

    Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін повідомив про посилення команди перед стартом сезону 2020-21.

    Гельзін назвав імена двох футболістів «Динамо», які по угоді оренди захищатимуть кольори «Олімпіку». Мінімум до зими за команду виступатимуть півзахисник Беніто і нападник Ібрагім Каргбо.

    «Візьмемо у «Динамо» Беніто і Каргбо. Можливо, орендуємо цих футболістів не до зими, а до літа. Поки що у нас знаходяться на перегляді аргентинець і бразилець. Плануємо їх заявити на наступну гру. Коли посилимося Беніто і Каргбо, вважаю, у нас буде непогана конкурентоспроможна команда», - зазначив президент «Олімпіку».

    Примітно, що Каргбо вкінці минулого сезону встиг провести в складі киян шість матчів в Прем’єр-лізі України, а Беніто провів тільки один матч.

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    Джерело: Footboom

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК Олімпік Владислав Гельзін Беніто
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