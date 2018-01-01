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    Фанати АЕКа вивісили банер, який звинувачує «Динамо» в зневазі до історії (фото)

    Також вболівальники грецького клубу вивісили провокаційний банер, на якому згадали про жахливі події в Одесі, які відбулися 2 травня 2014 року
    Вболівальники грецького АЕКа вивісили провокативний банер під час гри з «Динамо». Таким чином греки пригадали про жахливі події в Одесі, які відбулись 2 травня 2014 року. «Одеса, 02/05/14. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Солідарні з антифашистським опором. В Україні – Донбасі. Атифашистський рух АЕКа».
    • Сьогодні, 10:57
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    Також вболівальники грецького клубу вивісили провокаційний банер, на якому згадали про жахливі події в Одесі, які відбулися 2 травня 2014 року

    Вболівальники грецького АЕКа вивісили провокативний банер під час гри з «Динамо».

    Таким чином греки пригадали про жахливі події в Одесі, які відбулись 2 травня 2014 року.

    «Одеса, 02/05/14. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Солідарні з антифашистським опором. В Україні – Донбасі. Атифашистський рух АЕКа».

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    На цьому з банерами історія не завершилася.

    Також під час матчу фани греків вивісили на своєму секторів ще один банер.

    На ньому пишеться: «1942 - Старт. 2018 - Динамо Київ. Ви самі не поважаєте свою історію».

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    Нагадаємо, що в 1940-х роках «Динамо» носило назву «Старт».

    Саме ця команда зіграла «матч смерті» проти німецьких зенітників.

    Нагадаємо, 15 лютого в Греції сталася бійка між фанатами киян і московського «Спартака».

    Як відомо, московські ультрас прибули до Греції з Белграда, де вони підтримували «Црвену Звезду» в матчі 1/16 Ліги Європи проти московського ЦСКА.

    Кілька російських фанатів було заарештовано.

    Джерело: Футбол 24

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