16 лютого кияни провели перший матч в 1/16 Ліги Європи

У четвер, 15 лютого, київське «Динамо» провело перший матч 1/16 фіналу ліги Європи проти АЕКа. АЕК не знає поразок на протязі 22-х матчів, в Лізі Європи цей показник становить вісім поспіль ігор (правда, і перемогти вдалося всього в двох, а крайні п'ять ігор приносили нічиї). У рідних стінах греки не дали себе обіграти 11-ти суперникам

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Фото: ФК Динамо

16 лютого кияни провели перший матч в 1/16 Ліги Європи

У четвер, 15 лютого, київське «Динамо» провело перший матч 1/16 фіналу ліги Європи проти АЕКа.

АЕК не знає поразок на протязі 22-х матчів, в Лізі Європи цей показник становить вісім поспіль ігор (правда, і перемогти вдалося всього в двох, а крайні п'ять ігор приносили нічиї). У рідних стінах греки не дали себе обіграти 11-ти суперникам поспіль (мова про всі турніри). Також варто зазначити, що для «Динамо» цей матч став першим офіційним за два місяці відпустки. У підсумку цей фактор таки вилився у матчі, в якому киянам відверто пощастило уникнути поразки.

Як відомо, «Динамо» в першій частині сезону залишило по собі враження суперечливе. Київ то несподівано провалювався там, де від нього цього ніхто не чекав, то «включався» на повну і суперників якщо не громив, то обігравав без проблем. «Візитною карткою» «Динамо» Хацкевича зразка першого періоду сезону 2017/18 варто назвати невміння грати однаково успішно і рівно, і перший, і другий тайм. Так, на жаль, сталося і в сьогоднішньому матчі.

АЕК на правах господаря вже з перших хвилин заволодів ініціативою, однак гострих моментів за перші хвилин 15 не створив. Не могло похвалитися і «Динамо», яке граючи другим номером завдало лише одного удару в напрямку воріт суперника, однак удар Буяльського вийшов слабким і точно в руки голкіперу грецького клубу. Взагалі, у киян відверто не виходило подовгу контролювати м'яч, підопічні Хацкевича доволі багато обрізалися у центрі поля, однак у захисті діяли доволі надійно.

Втім, на 18-й хвилині кияни скористалися помилкою суперника: Гонсалес видряпав м'яч у суперника та виконав простріл у карний, а Віктор Циганков в дотик переправив м'яч під поперечку воріт господарів поля. Кияни перечекали і скористалися своїм моментом. Після голу тактика «Динамо» не змінилася, кияни продовжували грати другим номером. У свою чергу АЕК кілька хвилин перебував у легкому шоці, однак ближче до 35 хвилини грецька команда зібралася та створила біля воріт Бойка кілька небезпечним моментів, однак оборона українського клубу зуміла витримати удар і команди пішли на перерву за переваги «Динамо».

Як вже говорилося вище, невміння «Динамо» рівно провести обидва тайми дало про себе знати. Другий тайм повністю пройшов під диктову грецького клубу. Так, греки ще більше почали контролювати м'яч, а кияни взагалі окопалися біля карного. На 57-й хвилині небезпечно пробивав Хрістодулопулос - трохи вище поперечки воріт. На 72-й хвилині киян врятував Бойко, який парирував удар після штрафного від Гало.

Ще через три хвилини Бойко нівелював ще одну загрозу, цього разу гостро пробивав Лазарос. На 80-й хвилині наставник АЕКа випустив замість Галанопулоса шведа Айдаровича. Саме ця заміна стала роковою для киян, адже швед відразу після виходу на поле відзначився у ворота Бойка: Хрістодулопулос виконав навіс у карний, однак Бойко помилився на виході, чим і скористався Айдарович.

На 90-й хвилині «Динамо» взагалі могло пропустити другий м'яч. Знову помилка Бойка на виході, який залишив власні ворота порожніми, на щастя, грекам так і не вдалося пробити по воротах - допомогли захисники. У підсумку матч завершився з рахунком 1:1, а киянам відверто пощастило. Матч-відповідь відбудеться вже через тиждень на НСК «Олімпійський».

Ліга Європи УЄФА

1/16 фіналу

АЕК (Греція) - «Динамо» (Україна) 1:1 (1:0)

Голи: 0:1 - Циганков (19), 1:1 - Айдарович (80)

«Динамо»: Бойко, Морозюк, Хачеріді, Кадар, Кендзьора, Шепелєв, Буяльський, Гармаш (Бесєдін, 78), Гонсалес, Циганков, Мораес (Шапаренко, 90)

АЕК: Баркас, Бакакіс, Враньєш, Лабропулос, Сімоеш, Якумакіс (Араухо, 58), Лівая, Гало, Бакасетас, Галанопулос (Айдарович, 79), Клонарідіс (Хрістодулопулос, 52)

Попередження: Хачеріді (5), Лівая (22), Гармаш (30), Враньєш (45), Шепелев (71), Мораес (77)