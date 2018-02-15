Фанати московського «Спартака» напали на вболівальників «Динамо» в Греції (відео)
- Сьогодні, 20:10
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Кілька російських фанатів було заарештовано
Даний інцидент стався в одному з барів, який перебуває в столиці Греції
Вболівальники «Динамо» в Греції зазнали нападу з боку фанатів московського «Спартака».
Про це повідомляє Newsbeast.
Інцидент трапився в одному з афінських барів.
Даний інцидент стався в одному з барів, який перебуває в столиці Греції.
Російськомовні чоловіки напали на українців, які відпочивали в закладі.
Повідомляється, що серед них були і вболівальники дніпропетровського «Дніпра».
За версією постраждалих, десять фанатів «Динамо» пішли гуляти по місту, після відвідування закладу.
Вони розбилися на невеликі групи і мали намір оглянути пам'ятки Афін, але на них напали фанати «Спартака» в кількості близько 35 осіб.
Ультрас киян в кількості шести чоловік були відрізані від основної групи.
Вони спробували сховатися в барі, на відеокамери якого і потрапила бійка.
Vídeo Ultras del Spartak Moscú desplazados a Grecia atacan a ultras del Dynamo Kiev. 15.02.18. pic.twitter.com/kpeeMt1fwK— Ultras OF (@UltrasOF) 15 февраля 2018 г.
Московські ультрас прибули до Греції з Белграда, де вони підтримували «Црвену Звезду» в матчі 1/16 Ліги Європи проти московського ЦСКА.
Кілька російських фанатів було заарештовано.
Раніше з'явилася інформація, що бійку спровокували саме фанати «Динамо».
Джерело: sport.ua