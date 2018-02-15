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    Фанати московського «Спартака» напали на вболівальників «Динамо» в Греції (відео)

    Даний інцидент стався в одному з барів, який перебуває в столиці Греції
    Вболівальники «Динамо» в Греції зазнали нападу з боку фанатів московського «Спартака». Про це повідомляє Newsbeast. Інцидент трапився в одному з афінських барів. Даний інцидент стався в одному з барів, який перебуває в столиці Греції. Російськомовні чоловіки напали на українців, які відпочивали в закладі.
    • Сьогодні, 20:10
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    <div class="img"> <p class="q790">Кілька російських фанатів було заарештовано</p> </div>

    Кілька російських фанатів було заарештовано

    Даний інцидент стався в одному з барів, який перебуває в столиці Греції

    Вболівальники «Динамо» в Греції зазнали нападу з боку фанатів московського «Спартака».

    Про це повідомляє Newsbeast.

    Інцидент трапився в одному з афінських барів.

    Даний інцидент стався в одному з барів, який перебуває в столиці Греції.

    Російськомовні чоловіки напали на українців, які відпочивали в закладі.

    Повідомляється, що серед них були і вболівальники дніпропетровського «Дніпра».

    За версією постраждалих, десять фанатів «Динамо» пішли гуляти по місту, після відвідування закладу.

    Вони розбилися на невеликі групи і мали намір оглянути пам'ятки Афін, але на них напали фанати «Спартака» в кількості близько 35 осіб.

    Ультрас киян в кількості шести чоловік були відрізані від основної групи.

    Вони спробували сховатися в барі, на відеокамери якого і потрапила бійка.

    Джерело: sport.ua

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