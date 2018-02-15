Фанати московського «Спартака» напали на вболівальників «Динамо» в Греції (відео)

Даний інцидент стався в одному з барів, який перебуває в столиці Греції

Вболівальники «Динамо» в Греції зазнали нападу з боку фанатів московського «Спартака». Про це повідомляє Newsbeast. Інцидент трапився в одному з афінських барів. Даний інцидент стався в одному з барів, який перебуває в столиці Греції. Російськомовні чоловіки напали на українців, які відпочивали в закладі.



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Кілька російських фанатів було заарештовано

Даний інцидент стався в одному з барів, який перебуває в столиці Греції

Вболівальники «Динамо» в Греції зазнали нападу з боку фанатів московського «Спартака».

Про це повідомляє Newsbeast.

Інцидент трапився в одному з афінських барів.

Даний інцидент стався в одному з барів, який перебуває в столиці Греції.

Російськомовні чоловіки напали на українців, які відпочивали в закладі.

Повідомляється, що серед них були і вболівальники дніпропетровського «Дніпра».

За версією постраждалих, десять фанатів «Динамо» пішли гуляти по місту, після відвідування закладу.

Вони розбилися на невеликі групи і мали намір оглянути пам'ятки Афін, але на них напали фанати «Спартака» в кількості близько 35 осіб.

Ультрас киян в кількості шести чоловік були відрізані від основної групи.

Вони спробували сховатися в барі, на відеокамери якого і потрапила бійка.

Vídeo Ultras del Spartak Moscú desplazados a Grecia atacan a ultras del Dynamo Kiev. 15.02.18. pic.twitter.com/kpeeMt1fwK — Ultras OF (@UltrasOF) 15 февраля 2018 г.

Московські ультрас прибули до Греції з Белграда, де вони підтримували «Црвену Звезду» в матчі 1/16 Ліги Європи проти московського ЦСКА. Кілька російських фанатів було заарештовано. Раніше з'явилася інформація, що бійку спровокували саме фанати «Динамо».

Джерело: sport.ua