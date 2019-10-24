Фанати «Ліверпуля» переплутали Генк з Гентом і не змогли потрапити на матч Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Англійські фани приїхали в Гент, а їм потрібен був Генк

Вболівальники так і не змогли потрапити на стадіон і дивилися гру в пабі

Двоє уболівальників «Ліверпуля» потрапили в курйозну ситуацію і не змогли потрапити на гостьовий матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Генком» (поєдинок закінчився перемогою англійського клубу з рахунком 4:1), який відбувся напередодні, 23 жовтня.

Як повідомляє HLN, фанати мерсисайдців переплутали Генк із співзвучним за назвою містом - Гентом. Замість потрібного місця призначення вони прибули в інше місто і усвідомили свою помилку за півгодини до початку матчу. У підсумку вболівальники так і не змогли потрапити на стадіон і дивилися гру в місцевому пабі.

Прес-служба «Гента» в «Твіттері» відреагувала на інцидент наступним повідомленням: «Якщо хтось знає цих двох і може з ними зв'язатися, скажіть їм, що вони запрошені на наш сьогоднішній матч з «Вольфсбургом» в Лізі Європи. А після гри ми дамо їм уроки географії Бельгії».