  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Справжнє диво: у Бразилії раптово одужав важко травмований футболіст (відео)

    • Розсилка
    Насправді пошкодження Леонардо Валенсії виявилося несерйозним&nbsp; - Справжнє диво: у Бразилії раптово одужав важко травмований футболіст (відео)
    Насправді пошкодження Леонардо Валенсії виявилося несерйозним 
    RB

    Півзахисник «Ботафого» Леонардо Валенсія симулював важку травму

    Курйозний випадок стався під час матчу 27-го туру бразильської Серії А між «Ботафого» та «Масейо».

    Півзахисник «Ботафого» Леонардо Валенсія впав на 37-й хвилині після зіткнення з суперником, зображуючи важке пошкодження. Та коли за кілька секунд партнери по команді вибили м’яч до Валенсії той підскочив та кинувся організовувати атаку.

    У підсумку «Ботафого» переміг – 2:1.

    Читайте також: Фото, які пригнічують: як виглядає закинутий Льодовий палац у Дніпрі 
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ