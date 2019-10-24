Справжнє диво: у Бразилії раптово одужав важко травмований футболіст (відео)
Насправді пошкодження Леонардо Валенсії виявилося несерйозним
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Півзахисник «Ботафого» Леонардо Валенсія симулював важку травму
Курйозний випадок стався під час матчу 27-го туру бразильської Серії А між «Ботафого» та «Масейо».
Півзахисник «Ботафого» Леонардо Валенсія впав на 37-й хвилині після зіткнення з суперником, зображуючи важке пошкодження. Та коли за кілька секунд партнери по команді вибили м’яч до Валенсії той підскочив та кинувся організовувати атаку.
У підсумку «Ботафого» переміг – 2:1.