УЄФА оштрафував Францію на € 20 тисяч через помилку з гімном Албанії



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Албанців здивував гімн Андорри

Сама зустріч між Францією і Албанією завершилася перемогою господарів з рахунком 4:1

УЄФА оштрафував Францію на €20 тисяч євро через помилку з гімном, яка сталася перед матчем кваліфікації Євро-2020 зі збірною Албанії, повідомляє сайт французького радіо RFI.

Перед матчем на стадіоні «Стад де Франс» заграв гімн Андорри. Поки організатори намагалися переключити запис на гімн Албанії, виникла пауза. У підсумку зустріч почалася з затримкою.

При цьому футболісти збірної Албанії відмовлялися починати гру, поки не прозвучить правильний гімн. Після того, що сталося Албанії вибачення принесли президент Франції Еммануель Макрон і головний тренер збірної Дідьє Дешам.

Штраф Франції був виписаний за помилку з гімном і за затримку початку гри. Сама зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 4:1.