  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    УЄФА оштрафував Францію на € 20 тисяч через помилку з гімном Албанії

    • Розсилка
    Албанців здивував гімн Андорри - УЄФА оштрафував Францію на € 20 тисяч через помилку з гімном Албанії
    Албанців здивував гімн Андорри

    Сама зустріч між Францією і Албанією завершилася перемогою господарів з рахунком 4:1

    УЄФА оштрафував Францію на €20 тисяч євро через помилку з гімном, яка сталася перед матчем кваліфікації Євро-2020 зі збірною Албанії, повідомляє сайт французького радіо RFI.

    Перед матчем на стадіоні «Стад де Франс» заграв гімн Андорри. Поки організатори намагалися переключити запис на гімн Албанії, виникла пауза. У підсумку зустріч почалася з затримкою.

    При цьому футболісти збірної Албанії відмовлялися починати гру, поки не прозвучить правильний гімн. Після того, що сталося Албанії вибачення принесли президент Франції Еммануель Макрон і головний тренер збірної Дідьє Дешам.

    Штраф Франції був виписаний за помилку з гімном і за затримку початку гри. Сама зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 4:1.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ штраф Еммануель Макрон Дідьє Дешам
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ