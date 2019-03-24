  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фанати «Луго» скандували побажання смерті Зозулі під час матчу Сегунди

    • Розсилка
    Фанати «Луго» скандували побажання смерті Зозулі під час матчу Сегунди
    FromUA.NEWS

    Уболівальники «Альбасете» підтримали українця та вимагають покарання за такі слова

    Читайте також

    «Альбасете» здобув перемогу над «Луго» в матчі 31-го туру іспанської Сегунди. Зустріч пройшла в Луго на стадіоні «Анхель Карро» і завершилася з розгромним рахунком 3:0 на користь гостей.

    Як повідомляє Аupaalba, по ходу матчу фанати «Луго» скандували образливі слова на адресу українського форварда «Альбасете» Романа Зозулі. Вони кричали «Zozulia muérete» (перекладається як «Зозуля, помри»), після чого вболівальники «Альбасете» підтримали українського легіонера і вимагають від керівництва ліги серйозно покарати «Луго».

    Нагадаємо, що в складі «Луго» виступає український захисник Орест Лебеденко.

    Контракт Зозулі з іспанським клубом закінчується влітку нинішнього року. При цьому в разі виходу «Альбасете» до Прімери контракт Зозулі автоматично продовжиться ще на рік.

    У нинішньому сезоні 29-річний футболіст провів 26 матчів в Сегунді, відзначившись сім разів і віддавши дві результативні передачі.

    Читайте також
    Роман Зозуля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ