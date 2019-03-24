Фанати «Луго» скандували побажання смерті Зозулі під час матчу Сегунди



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Уболівальники «Альбасете» підтримали українця та вимагають покарання за такі слова

«Альбасете» здобув перемогу над «Луго» в матчі 31-го туру іспанської Сегунди. Зустріч пройшла в Луго на стадіоні «Анхель Карро» і завершилася з розгромним рахунком 3:0 на користь гостей.

Як повідомляє Аupaalba, по ходу матчу фанати «Луго» скандували образливі слова на адресу українського форварда «Альбасете» Романа Зозулі. Вони кричали «Zozulia muérete» (перекладається як «Зозуля, помри»), після чого вболівальники «Альбасете» підтримали українського легіонера і вимагають від керівництва ліги серйозно покарати «Луго».



Нагадаємо, що в складі «Луго» виступає український захисник Орест Лебеденко.



Контракт Зозулі з іспанським клубом закінчується влітку нинішнього року. При цьому в разі виходу «Альбасете» до Прімери контракт Зозулі автоматично продовжиться ще на рік.



У нинішньому сезоні 29-річний футболіст провів 26 матчів в Сегунді, відзначившись сім разів і віддавши дві результативні передачі.