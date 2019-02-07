Роман Зозуля може перейти до одного з лідерів іспанської Прімери



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Роман Зозуля

У нинішньому сезоні 29-річний футболіст провів 20 матчів у складі «Альбасете», відзначившись сім разів

Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля може перейти в інший іспанський клуб. Як повідомляє Elgoldigital, в послугах українського футболіста зацікавлений «Хетафе».

Відзначається, що іспанський клуб розраховує підписати контракт із Зозулею в статусі вільного агента, так як контракт форварда з «Альбасете» закінчується вже влітку нинішнього року. При цьому в разі виходу «Альбасете» до Прімери контракт Зозулі автоматично продовжується ще на один рік.

У нинішньому сезоні 29-річний футболіст провів 20 матчів у складі «Альбасете», відзначившись сім разів і віддавши дві результативні передачі.

«Хетафе» після 22 турів займає в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії п'яте місце, перебуваючи в зоні єврокубків.