Зозуля: В Іспанії не розуміють, як український футболіст може виставляти фото з рибалки з Ростова в Instagram



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Романа Зозулю дивує те, що й більшість адекватних українців Фото з соцмереж

Роман непогано підколов «футболістів поза політикою»

В інтерв’ю проекту Циганик-live нападник іспанського «Альбасете» Роман Зозуля торкнувся теми свого можливого повернення до збірної України. А крім того відомий своєю патріотичною позицією гравець висловив ставлення до осіб, які під час війни їдуть на територію країни-агресора.

- Думаєш про виклик до збірної України?

- Там є головний тренер, який вибирає гравців під свою модель. Раз не викликає, значить, у мені щось не влаштовує. Мабуть, не заслуговую. Це питання краще ставити тренерському штабу. Я ж роблю свою справу. Віддаюся на полі на всі 200%.

- В Іспанії футболісти розуміють, що Росія напала на Україну?

- Звичайно. У нас щотижня командний обід або вечеря. Хлопці питають про якісь моменти. Іноді ставлять незручні питання, на які я навіть не знаю, як відповісти. Наприклад, запитують, як український футболіст може переїжджати в Росію. Або як він може виставляти фото з рибалки з Ростова в Instagram. Це ж публічні особи. Не знаю, що їм відповісти.

Під «ростовським рибалкою» Роман Зозуля, звісно, має на увазі гравця «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.