Фантастична стометрівка на чемпіонаті світу: п’ять спринтерів вибігли з десяти секунд (відео)



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Крістіан Коулман довів статус фаворита АР

Героєм дня став американець Крістіан Коулман

У другий змагальний день на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар) було розіграно шість комплектів нагород. Про звитягу ДеАнни Райс зі США у метанні молода «Главком» уже розповідав.

Родзинкою ж суботи, 28 вересня, а, можливо, всього турніру стала чоловіча стометрівка. Змагання вийшли вельми яскравими. Достатньо сказати, що з десяти секунд вибігло відразу п’ять учасників. Чемпіоном став американець Крістіан Коулман, подолав дистанцію за 9,76 секунди, що на п'ять сотих краще його власного найкращого результату, показаного в червні на турнірі в американському Пало-Альто. Цей результат також став найліпшим серед усіх спортсменів в нинішньому сезоні.

Друге місце з часом 9,89 секунди посів ще один американець Джастін Ґетлін. Трійку призерів замкнув Андре Де Ґрасс із Канади (9,90 секунди). Також із десяти секунд вибігли Акані Сімбіне з ПАР (9,93) і ямаєць Йоан Блейк (9,97).

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Представниця Нідерландів Сіфан Гассан стала чемпіонкою світу в бігу на дистанції 10 тисяч метрів. Гассан прийшла до фінішу, подолавши дистанцію за 30 хвилин 17,62 секунди. Другою стала спортсменка з Ефіопії Летесенбет Ґіді (30.21,23), третьою – кенійка Агнеш-Джебет Тіроп (30.25,20).

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Стрибун у довжину з Ямайки Таджай Ґейл переміг у змаганнях стрибунів у довжину. Він показав результат 8,69 метра, на чотири сантиметри поліпшивши досягнення сезону кубинця Хуана Ечеваррії (8,65) на змаганнях у Цюріху в серпні. Сам Ечеваррія з результатом 8,34 метра здобув бронзову нагороду. Його випередив американець Джефф Гендерсон (8,39 м).

Українці у всіх цих видах представлені не були.

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