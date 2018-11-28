Федерація футболу України дізнавалася про готовність «Арени Львів» прийняти матч «Шахтар» - «Ліон»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Арена Львів»

Матч заключного туру групового етапу донецький клуб може провести у Львові

Федерація футболу України звернулася до «Арени Львів» з приводу можливого проведення матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Ліон».

Про це повідомив виконуючий обов'язки директора «Арени Львів» Юрій Майборода.

«Буквально тільки що я отримав дзвінок від ФФУ. Мене запитали, чи готова «Арена Львів» прийняти матч «Шахтар» - «Ліон». На що я відповів: «Так, ми зробимо все можливе, щоб «Шахтар» тут зіграв, але для цього арену потрібно постійно опалювати, щоб газон був у максимально придатному стані», - повідомив він.

«Будемо це робити, якщо «Шахтар» погодиться це оплатити. Але прямих переговорів з клубом не було. Нібито завтра приїде хтось із їх агрономічної служби подивитися на поле. Можливо, завтра щось зміниться - а раптом їм поле не підійде. Але поки ситуація ось така», - сказав Майборода.

Раніше власник «Ліона» Жан-Мішель Ола заявив, що не знає, чи відправиться його команда в Україну на матч з «Шахтарем».

«Арена-Львів» заявлена «Шахтарем» як запасний стадіон на Лігу чемпіонів.

Матч запланований на 12 грудня в Харкові.

Раніше повідомлялося. що матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесений до Києва на прохання англійського клубу.

Раніше УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.

Джерело: Tribuna.com