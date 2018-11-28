  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Федерація футболу України дізнавалася про готовність «Арени Львів» прийняти матч «Шахтар» - «Ліон»

    • Розсилка
    &laquo;Арена Львів&raquo; - Федерація футболу України дізнавалася про готовність «Арени Львів» прийняти матч «Шахтар» - «Ліон»
    «Арена Львів»

    Матч заключного туру групового етапу донецький клуб може провести у Львові

    Федерація футболу України звернулася до «Арени Львів» з приводу можливого проведення матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Ліон».

    Про це повідомив виконуючий обов'язки директора «Арени Львів» Юрій Майборода.

    «Буквально тільки що я отримав дзвінок від ФФУ. Мене запитали, чи готова «Арена Львів» прийняти матч «Шахтар» - «Ліон». На що я відповів: «Так, ми зробимо все можливе, щоб «Шахтар» тут зіграв, але для цього арену потрібно постійно опалювати, щоб газон був у максимально придатному стані», - повідомив він.

    «Будемо це робити, якщо «Шахтар» погодиться це оплатити. Але прямих переговорів з клубом не було. Нібито завтра приїде хтось із їх агрономічної служби подивитися на поле. Можливо, завтра щось зміниться - а раптом їм поле не підійде. Але поки ситуація ось така», - сказав Майборода.

    Раніше власник «Ліона» Жан-Мішель Ола заявив, що не знає, чи відправиться його команда в Україну на матч з «Шахтарем».

    «Арена-Львів» заявлена «Шахтарем» як запасний стадіон на Лігу чемпіонів.

    Матч запланований на 12 грудня в Харкові.

    Раніше повідомлялося. що матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесений до Києва на прохання англійського клубу.

    Раніше УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Ліга Європи ФК Ворскла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ