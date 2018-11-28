Матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесли з Полтави до Києва на прохання англійського клубу
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«Арсенал» вже перебронював рейс на Київ
Матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесений до Києва на прохання англійського клубу.
Про це повідомляє «Футбол News».
«Арсенал» повинен був спочатку прилетіти до Харкова, де запроваджено воєнний стан. Вже звідти на автобусі англійці доїхали б до Полтави.
Пізніше «Арсенал» вже перебронював рейс на Київ.
Раніше УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.
На матч вже було продано близько 16,5 тисяч квитків.
Раніше повідомлялося, що ФФУ не отримувала від УЄФА вказівок щодо перенесення міжнародних матчів з України.
Полтавська область до переліку 10 регіонів, де діє військовий стан, не ввійшла.
Матч відбудеться в четвер, 29 листопада. Початок - 19.55.
Також стало відомо, що у зв’язку з введенням воєнного стану ФФУ вирішила скасувати церемонію нагородження найкращих гравців року.