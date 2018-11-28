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    Матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесли з Полтави до Києва на прохання англійського клубу

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    <span>У першому матчі в Лондоні полтавський клуб програв 2:4</span> - Матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесли з Полтави до Києва на прохання англійського клубу
    У першому матчі в Лондоні полтавський клуб програв 2:4
    Фото: УЄФА

    «Арсенал» вже перебронював рейс на Київ

    Матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесений до Києва на прохання англійського клубу.

    Про це повідомляє «Футбол News».

    «Арсенал» повинен був спочатку прилетіти до Харкова, де запроваджено воєнний стан. Вже звідти на автобусі англійці доїхали б до Полтави.

    Пізніше «Арсенал» вже перебронював рейс на Київ.

    Раніше УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.

    На матч вже було продано близько 16,5 тисяч квитків.

    Раніше повідомлялося, що ФФУ не отримувала від УЄФА вказівок щодо перенесення міжнародних матчів з України.

    Полтавська область до переліку 10 регіонів, де діє військовий стан, не ввійшла.

    Матч відбудеться в четвер, 29 листопада. Початок - 19.55.

    Також стало відомо, що у зв’язку з введенням воєнного стану ФФУ вирішила скасувати церемонію нагородження найкращих гравців року.


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