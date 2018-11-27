По причині запровадження воєнного стану матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесено до Києва



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У першому матчі в Лондоні полтавський клуб програв 2:4 Фото: УЄФА

Зустріч відбудеться на НСК «Олімпійський»

Матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» пройде в Києві на НСК «Олімпійський».

УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.

На матч вже було продано близько 16,5 тисяч квитків.

Раніше повідомлялося, що ФФУ не отримувала від УЄФА вказівок щодо перенесення міжнародних матчів з України.

Полтавська область до переліку 10 регіонів, де діє військовий стан, не ввійшла.

Матч відбудеться в четвер, 29 листопада. Початок - 19.55.

Також стало відомо, що у зв’язку з введенням воєнного стану ФФУ вирішила скасувати церемонію нагородження найкращих гравців року.

Джерело: Tribuna.com