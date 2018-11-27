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    По причині запровадження воєнного стану матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесено до Києва

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    У першому матчі в Лондоні полтавський клуб програв 2:4 - По причині запровадження воєнного стану матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесено до Києва
    У першому матчі в Лондоні полтавський клуб програв 2:4
    Фото: УЄФА

    Зустріч відбудеться на НСК «Олімпійський»

    Матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» пройде в Києві на НСК «Олімпійський».

    УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.

    На матч вже було продано близько 16,5 тисяч квитків.

    Раніше повідомлялося, що ФФУ не отримувала від УЄФА вказівок щодо перенесення міжнародних матчів з України.

    Полтавська область до переліку 10 регіонів, де діє військовий стан, не ввійшла.

    Матч відбудеться в четвер, 29 листопада. Початок - 19.55.

    Також стало відомо, що у зв’язку з введенням воєнного стану ФФУ вирішила скасувати церемонію нагородження найкращих гравців року.

    Джерело: Tribuna.com

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