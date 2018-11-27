По причині запровадження воєнного стану матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесено до Києва
-
Розсилка
У першому матчі в Лондоні полтавський клуб програв 2:4
Фото: УЄФА
Зустріч відбудеться на НСК «Олімпійський»
Матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» пройде в Києві на НСК «Олімпійський».
УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.
На матч вже було продано близько 16,5 тисяч квитків.
Раніше повідомлялося, що ФФУ не отримувала від УЄФА вказівок щодо перенесення міжнародних матчів з України.
Полтавська область до переліку 10 регіонів, де діє військовий стан, не ввійшла.
Матч відбудеться в четвер, 29 листопада. Початок - 19.55.
Також стало відомо, що у зв’язку з введенням воєнного стану ФФУ вирішила скасувати церемонію нагородження найкращих гравців року.
Джерело: Tribuna.com