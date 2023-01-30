Лукашенко із чаркою та перемога білоруски. Федерація тенісу України зробила заяву

У федерації заявили, що держави-агресори використовують будь-які досягнення своїх атлетів для пропаганди

Федерація тенісу України звернулася до міжнародної тенісної спільноти щодо перемоги білоруски Арини Соболенко на Australian Open та реакцію на це самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема у Федерації закликали до заборони виступів спортсменів на міжнародних аренах,заявивши, що це один із дієвих засобів ізоляції Росії та Білорусі

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми неодноразово закликали заборонити виступи усіх без виключення російських і білоруських спортсменів на всіх без винятку світових аренах. Справа навіть не в самих спортсменах, хоча багато з них є активними прихильниками своїх тоталітарних режимів й палко підтримують криваву війну проти України, а деякі навіть формально служать у збройних силах.

Головним моментом, на якому ми хочемо наголосити, є те, що держави-агресори використовують будь-які досягнення своїх атлетів для пропаганди й вихваляння власної системи та людожерницької ідеології.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Приклад Арини Соболенко, яка виграла Відкритий чемпіонат Австралії, є наявним свідченням справедливості вищенаведеної тези. Після трансляції півфіналу та фіналу змагань, що піратським методом з’явився в етері національного білоруського телеканалу, що само по собі є порушенням міжнародного права, самопроголошений президент Лукашенко вихваляється перемогою білоруської тенісистки й підіймає келих за її успіх.

Його геть не турбує те, що Соболенко виступає під нейтральним прапором, як того вимагають міжнародні тенісні організації. Для нього, як у принципі й для багатьох інших, вона представляє Білорусь і прославляє саме її.

Відкритий чемпіонат Австралії продемонстрував і інші приклади того, що спортсменів без прапорів ніхто не відокремлює від їхніх країн. Вакханалія з російськими прапорами та фотографуваннями на тлі портретів воєнного злочинця Путіна, є ще одним аргументом змінити хибні рішення...

Ці події яскраво демонструють, що спорт не є «поза політикою». Навпаки, він уособлює собою один із політичних напрямків. Він використовується режимами у власних пропагандистських цілях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Можна по-різному ставитися до конкретних спортсменів з тих чи інших держав. Але як можна сприймати країни-агресори, які заливають Україну кров’ю? Вони мають бути покарані вже сьогодні.

Заборона виступів спортсменів на міжнародних аренах – один із дієвих засобів ізоляції Росії та Білорусі. Цей засіб необхідно застосувати якомога швидше, замість того, щоб надавати агресорам майданчики задля їхнього самопіару.

Закликаємо ізолювати російських і білоруських спортсменів у кордонах їхніх держав негайно», – повідомила федерація.

У фіналі Australian Open білоруська тенісистка Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі, здолала ексросіянку Олену Рибакіну, яка представляє Казахстан.

Як повідомлялося, організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонили приносити прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, російський прапор з'явився на трибунах під час матчу між росіянкою Каміллою Рахімовою та українкою Катериною Байндл. Українські вболівальники заявили, що українську тенісистку провокували та дражнили, після чого вони викликали охорону та поліцію.