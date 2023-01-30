Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лукашенко із чаркою та перемога білоруски. Федерація тенісу України зробила заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко із чаркою та перемога білоруски. Федерація тенісу України зробила заяву
Білоруська тенісистка Аріна Соболенко виступала в нейтральному статусі
фото: tennisua.org

У федерації заявили, що держави-агресори використовують будь-які досягнення своїх атлетів для пропаганди

Федерація тенісу України звернулася до міжнародної тенісної спільноти щодо перемоги білоруски Арини Соболенко на Australian Open та реакцію на це самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема у Федерації закликали до заборони виступів спортсменів на міжнародних аренах,заявивши, що це один із дієвих засобів ізоляції Росії та Білорусі

«Ми неодноразово закликали заборонити виступи усіх без виключення російських і білоруських спортсменів на всіх без винятку світових аренах. Справа навіть не в самих спортсменах, хоча багато з них є активними прихильниками своїх тоталітарних режимів й палко підтримують криваву війну проти України, а деякі навіть формально служать у збройних силах.

Головним моментом, на якому ми хочемо наголосити, є те, що держави-агресори використовують будь-які досягнення своїх атлетів для пропаганди й вихваляння власної системи та людожерницької ідеології.

Приклад Арини Соболенко, яка виграла Відкритий чемпіонат Австралії, є наявним свідченням справедливості вищенаведеної тези. Після трансляції півфіналу та фіналу змагань, що піратським методом з’явився в етері національного білоруського телеканалу, що само по собі є порушенням міжнародного права, самопроголошений президент Лукашенко вихваляється перемогою білоруської тенісистки й підіймає келих за її успіх.

Його геть не турбує те, що Соболенко виступає під нейтральним прапором, як того вимагають міжнародні тенісні організації. Для нього, як у принципі й для багатьох інших, вона представляє Білорусь і прославляє саме її.

Відкритий чемпіонат Австралії продемонстрував і інші приклади того, що спортсменів без прапорів ніхто не відокремлює від їхніх країн. Вакханалія з російськими прапорами та фотографуваннями на тлі портретів воєнного злочинця Путіна, є ще одним аргументом змінити хибні рішення...

Ці події яскраво демонструють, що спорт не є «поза політикою». Навпаки, він уособлює собою один із політичних напрямків. Він використовується режимами у власних пропагандистських цілях.

Можна по-різному ставитися до конкретних спортсменів з тих чи інших держав. Але як можна сприймати країни-агресори, які заливають Україну кров’ю? Вони мають бути покарані вже сьогодні.

Заборона виступів спортсменів на міжнародних аренах – один із дієвих засобів ізоляції Росії та Білорусі. Цей засіб необхідно застосувати якомога швидше, замість того, щоб надавати агресорам майданчики задля їхнього самопіару.

Закликаємо ізолювати російських і білоруських спортсменів у кордонах їхніх держав негайно», – повідомила федерація.

У фіналі Australian Open білоруська тенісистка Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі, здолала ексросіянку Олену Рибакіну, яка представляє Казахстан.

Як повідомлялося, організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонили приносити прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру.

Як відомо, російський прапор з'явився на трибунах під час матчу між росіянкою Каміллою Рахімовою та українкою Катериною Байндл. Українські вболівальники заявили, що українську тенісистку провокували та дражнили, після чого вони викликали охорону та поліцію.

Теги: Білорусь спорт Казахстан прапор президент Аріна Соболенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Australian Оpen: на матчі української тенісистки вболівальники вивісили прапори Росії (фото)
Australian Оpen: на матчі української тенісистки вболівальники вивісили прапори Росії (фото)
16 сiчня, 11:45
Скріншот відео
Неможливо передати. Відомий тенісист Сергій Стаховський розповів, чим займається на фронті
24 сiчня, 18:50
Ганебний проросійський перформанс прихильників відомого тенісиста
Санкції проти Джоковича та заборона російських символів: скандал довкола фанів сербського тенісиста
27 сiчня, 01:14

Новини

Лукашенко із чаркою та перемога білоруски. Федерація тенісу України зробила заяву
Лукашенко із чаркою та перемога білоруски. Федерація тенісу України зробила заяву
Україна увійшла до топ-3 медального заліку Чемпіонату Європи з біатлону
Україна увійшла до топ-3 медального заліку Чемпіонату Європи з біатлону
Під Бахмутом загинув екскапітан футбольного клубу з Тернопільщини
Під Бахмутом загинув екскапітан футбольного клубу з Тернопільщини
Джокович переміг на Australian Open
Джокович переміг на Australian Open
Чи допустять спортсменів із РФ і Білорусі на Європейські ігри-2023: заява організаторів
Чи допустять спортсменів із РФ і Білорусі на Європейські ігри-2023: заява організаторів
Прем'єрка Естонії закликала ізолювати російських спортсменів
Прем'єрка Естонії закликала ізолювати російських спортсменів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Путін – Джонсону: Я не хочу робити тобі боляче, але ракета зробить це за хвилину
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
12K
Екскомандир полку «Азов» розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні боїв
11K
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
11K
Стало відомо, куди Микола Тищенко вирушив після Таїланду
11K
Результат атаки на іранський завод із виробництва «Шахедів» показали на фото із космосу

Новини

Ракетний удар по Харкову та нові вибухи в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
Сьогодні, 06:41
Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Вчора, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту