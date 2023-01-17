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Після скандалу організатори Australian Оpen заборонили прапори Росії та Білорусі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після скандалу організатори Australian Оpen заборонили прапори Росії та Білорусі
Російський прапор з'явився на трибунах під час матчу між росіянкою та українкою
фото: скріншот із відео

Під час матчу між Каміллою Рахімовою та Катериною Байндл тенісистку провокували та дражнили

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонили приносити прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру. Про це повідомляє BBC.

Як відомо, російський прапор з'явився на трибунах під час матчу між росіянкою Каміллою Рахімовою та українкою Катериною Байндл. Українські вболівальники заявили, що українську тенісистку провокували та дражнили, після чого вони викликали охорону та поліцію.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко у Твіттері закликав організаторів дотримуватись умов нейтрального прапора.

«Прапори Росії та Білорусі тепер заборонені. Заборона набуває чинності негайно», - йдеться у заяві організаторів Australian Open.

За їхніми словами, спочатку вони дозволяли вболівальникам проносити прапори за умови, що жодних порушень та провокацій не буде.

Нагадаємо, 16 січня у Мельбурні відкрили чемпіонат Австралії з тенісу, який триватиме до 29 січня.

У перший день українська тенісистка Катерина Байндл зіграла з росіянкою Каміллою Рахімовою.

Катерина Байндл вперше виграла матч в основі Australian Open, перегравши Каміллу Рахімову – 7:5, 6:7(6:1).

Зазначимо, що російська спортсменка виступала як «нейтральна», на офіційному сайті чемпіонату не було прапора країни-агресорки.

 

Теги: Білорусь росія теніс Австралія прапор Україна

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