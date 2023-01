Після скандалу організатори Australian Оpen заборонили прапори Росії та Білорусі

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонили приносити прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру. Про це повідомляє BBC.

Як відомо, російський прапор з'явився на трибунах під час матчу між росіянкою Каміллою Рахімовою та українкою Катериною Байндл. Українські вболівальники заявили, що українську тенісистку провокували та дражнили, після чого вони викликали охорону та поліцію.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко у Твіттері закликав організаторів дотримуватись умов нейтрального прапора.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF