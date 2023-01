Санкції проти Джоковича та заборона російських символів: скандал довкола фанів сербського тенісиста

Балкано-українська платформа співпраці (BUCN), яка включає експертні, та громадські організації з України та Балканського регіону вимагає заборонити використання рашистської символіки в Сербії й просить Міністерство закордонних справ відреагувати на численні провокації, у зв'язку з активним вираженням прокремлівської позиції сербських прихильників на матчі Новака Джоковіча з росіянином. Про це йдеться у відкритому зверненні до МЗС України та посольства України в Сербії.

Балкансько-українська мережа співпраці засуджує таку поведінку сербських вболівальників та батька відомого тенісиста, а також відсутність реакції від самого Новака Джоковіча.

«Ми звертаємось до МЗС України та посольства України в Республіці Сербія з вимогою запровадження процесу санкціонування Срджана Джоковича, Новака Джоковича і осіб, які розгорнули прапори РФ та фейкових псевдореспублік на окупованих територіях України на турнірі, а також використовували заборонений рашистський символ», – йдеться у зверненні.

Нещодавно на тенісному турнірі Australian Open під час матчу серба Новака Джоковича і росіянина Андрєя Рубльова перебували сербські вболівальники, які принесли прапори РФ із зображеннями президента країни-агресорки Володимира Путіна, а також прапори фейкових псевдореспублік на окупованих територіях України.

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3