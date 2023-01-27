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Санкції проти Джоковича та заборона російських символів: скандал довкола фанів сербського тенісиста

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Санкції проти Джоковича та заборона російських символів: скандал довкола фанів сербського тенісиста
Ганебний проросійський перформанс прихильників відомого тенісиста
фото з відкритих джерел

Батько зірки тенісу позував із прихильниками Путіна у Z-футболках

Балкано-українська платформа співпраці (BUCN), яка включає експертні, та громадські організації з України та Балканського регіону вимагає заборонити використання рашистської символіки в Сербії й просить Міністерство закордонних справ відреагувати на численні провокації, у зв'язку з активним вираженням прокремлівської позиції сербських прихильників на матчі Новака Джоковіча з росіянином. Про це йдеться у відкритому зверненні до МЗС України та посольства України в Сербії.

Балкансько-українська мережа співпраці засуджує таку поведінку сербських вболівальників та батька відомого тенісиста, а також відсутність реакції від самого Новака Джоковіча.

«Ми звертаємось до МЗС України та посольства України в Республіці Сербія з вимогою запровадження процесу санкціонування Срджана Джоковича, Новака Джоковича і осіб, які розгорнули прапори РФ та фейкових псевдореспублік на окупованих територіях України на турнірі, а також використовували заборонений рашистський символ», – йдеться у зверненні.

Нещодавно на тенісному турнірі Australian Open під час матчу серба Новака Джоковича і росіянина Андрєя Рубльова перебували сербські вболівальники, які принесли прапори РФ із зображеннями президента країни-агресорки Володимира Путіна, а також прапори фейкових псевдореспублік на окупованих територіях України.

Після перемоги серба Джоковича в чвертьфіналі над росіянином у середу ввечері відбулася демонстрація підтримки Путіна.

Російський прапор із зображенням Путіна був вивішений біля стадіону Rod Laver Arena групою вболівальників, чий одяг свідчив про належність до сербських вболівальників. Скандуючи на підтримку Росії, дехто мав на плечах прапор Сербії.

На матчі ганебно відзначився і батько відомого сербського тенісиста Срджан Джокович, який знаходився в компанії цих вболівальників і фотографувався із чоловіком, на футболці якого виднівся символ рашистського режиму Кремля – латинська буква Z. Крім цього, Срджан Джокович на відеокамеру вигукував «Хай живуть росіяни».

Організатором такого неподобства став Сімеон Бойков. В Австралії він зараз відомий тим, що його звинувачують у нападі на 76-річного чоловіка на мітингу на підтримку України в Сіднеї. І на його арешт видано ордер. Зараз він шукає притулку в російському консульстві.

Відмітимо, посол України в Австралії Василь Мірошниченко на своїй сторінці у Twitter засудив дії фанів та його батька, звернувши на це увагу організаторів Australian Open та Австралійської асоціації з тенісу.

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Теги: Сербія теніс Новак Джокович

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