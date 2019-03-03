Федерер завоював 100-й титул в кар'єрі, вигравши на турнірі в Дубаї



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Швейцарський тенісист Роджер Федерер виграв турнір категорії АТР 500 в Дубаї, завоювавши 100-й титул в кар'єрі. У фінальному матчі другий сіяний Федерер у двох сетах завдав поразки п'ятій ракетці турніру Стефаносу Ціціпасу з Греції з рахунком 6:4, 6:4.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин. Федерер 6 разів подав навиліт, уникнув подвійних помилок і реалізував обидва створених брейк-пойнта. Ціціпас подав 4 ейси, двічі помилився на подачі і упустив 2 можливості взяти подачу суперника.



Федерер зрівняв рахунок в особистому протистоянні з Ціціпасом - 1:1. Саме Стефанос не пустив Роджера в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії, де швейцарець не зміг захистити титул.



Федерер виграв 100-й титул в кар'єрі, перший в 2019 році і в восьмий раз став найсильнішим в Дубаї.