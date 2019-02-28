Рафаель Надаль зазнав, можливо, найдошкульнішої поразки в кар'єрі



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Рафаель Надаль шокований своєю поразкою express.co.uk

Іспанець програв, не віддавши жодної своєї подачі

Друга ракетка світу іспанський тенісист Рафаель Надаль зачохлив ракетку після другого кола турніру АТР в Акапулько (Мексика).

Раніше 32-річний іспанський тенісист Рафаель Надаль жодного разу не програвав у матчі основної сітки турніру АТР, коли його суперник не зробив би хоча б одного брейка.

Поєдинок із австралійцем Ніком Кірйосом (АТР №72) тривав більше трьох годин. У вирішальній партії Надаль не реалізував три матч-боли (вів 6:3 на тай-брейку). При цьому у суперника за гру був лише один брейк-пойнт, яким він не скористався.

Надаль виступає на професійному рівні з 2001 року. За цей період в матчах АТР в основі він лише двічі поступався гравцям, які заробили один брейк-пойнт за поєдинок. Однак, ці суперники (чех Томаш Бердих в 2006 році в Мадриді та іспанець Ґільєрмо Ґарсія-Лопес в 2010 році в Банґкоку), своїми єдиними брейк-пойнтами скористалися.

Джерело: Великий теніс України