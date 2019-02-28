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    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США

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    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США

    Всередині будинок оброблений горіхом, стіни - каменем травертином, а також присутні кришталеві люстри від Swarovski

    Як повідомляє The Los Angeles Times, сербська тенісистка Єлена Янкович має намір продати свій будинок в окрузі Сан-Дієго вартістю $13,5 млн.

    Особняк в середземноморському стилі, спроектований Марком Редфордом, розташований на двох акрах території разом з тенісним кортом і басейном.

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    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США
    Екс-перша ракетка світу продає за $13,5 млн розкішний будинок у США

    Сам будинок площею 15 тисяч квадратних футів (4,5 тисячі квадратних метрів) складається з домашнього кінотеатру, більярдної, п'яти камінів і підземного гаража на 12 автомобілів.

    Також всередині будинок оброблений горіхом, стіни - каменем травертином, а також присутні кришталеві люстри від Swarovski.

    Крім двох великих спалень, в будинку також є винний льох (1200 пляшок), вісім ванних кімнат і одинадцять туалетів, тренажерний зал, масажна кімната, фінська сауна і парилка.

    Нагадаємо, що 33-річна сербка, яка є володаркою 15-и титулів WTA, не виходить на корт з серпня 2017 року, коли виступила на Відкритому чемпіонаті США.

    Джерело: btu.org.ua

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