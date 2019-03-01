Ястремська претендує на звання найстильнішої тенісистки лютого



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Даяна Ястремська потрапила до число номінантів WTA Fashion Favorites

Українська тенісистка, а точніше її наряд, претендує на звання найкрасивішого в минулому місяці. Нагадаємо, що одеситка почала грати в формі від компанії Yonex на Відкритому чемпіонаті Австралії, а в лютому зуміла виграти титул в Хуахіні.

Конкурентками Ястремської в голосуванні є: Анетт Контавейт, яка зі старту сезону змінила одяг від Adidas на Lacoste, Кікі Бертенс, яка грає в платті від Fila (раніше виступала в Mizuno), і Петра Квітова, яка представляє Nike.

Проголосувати за нашу тенісистку і її наряд можна тут.

Джерело: btu.org.ua