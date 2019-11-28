ФФУ/УАФ відмовилася проводити розслідування щодо судді-хабарника (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Дорош - рішучий і впливовий ФК «Прикарпаття»

Звернення підписане особисто головою Комітету етики і чесної гри Франческо Баранкою

Вранці «Главком» опублікував подробиці деяких банківських транзакцій, які стосуються 29-річного київського арбітра Владислава Дороша.

Судячи з цих даних, рефері отримував на банківську карту напередодні матчі команд першої ліги, на яких він працював у статусі арбітра в полі, чималенькі суми. Потім частина тих коштів розходилася на картки лайнсменів і спостерігачів арбітражу.

Найсмішніше, що вперше запит від правоохоронців стосовно судді Дороша Федерація футболу України (нині – Українська асоціація футболу) проігнорувала ще в березні нинішнього року. Він опублікований на сайді Комітету арбітрів ФФУ. Відмову здійснювати перевірку підписав особисто голова Комітету етики і чесної гри, швейцарець Франческо Баранка.

Красномовна відписка правоохоронцям

Зауважимо, що рефері Дорош продовжує судити матчі першої ліги і, крім того, очолює в Комітеті арбітрів ФФУ/УАФ підкомітет аматорського футболу.