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    Новини

    ФФУ/УАФ відмовилася проводити розслідування щодо судді-хабарника (документ)

    • Розсилка
    Владислав Дорош - рішучий і впливовий - ФФУ/УАФ відмовилася проводити розслідування щодо судді-хабарника (документ)
    Владислав Дорош - рішучий і впливовий
    ФК «Прикарпаття»

    Звернення підписане особисто головою Комітету етики і чесної гри Франческо Баранкою

    Вранці «Главком» опублікував подробиці деяких банківських транзакцій, які стосуються 29-річного київського арбітра Владислава Дороша.

    Судячи з цих даних, рефері отримував на банківську карту напередодні матчі команд першої ліги, на яких він працював у статусі арбітра в полі, чималенькі суми. Потім частина тих коштів розходилася на картки лайнсменів і спостерігачів арбітражу.

    Найсмішніше, що вперше запит від правоохоронців стосовно судді Дороша Федерація футболу України (нині – Українська асоціація футболу) проігнорувала ще в березні нинішнього року. Він опублікований на сайді Комітету арбітрів ФФУ. Відмову здійснювати перевірку підписав особисто голова Комітету етики і чесної гри, швейцарець Франческо Баранка.

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    Красномовна відписка правоохоронцям

    Зауважимо, що рефері Дорош продовжує судити матчі першої ліги і, крім того, очолює в Комітеті арбітрів ФФУ/УАФ підкомітет аматорського футболу.  

    корупція в Україні ФФУ договірні матчі Владислав Дорош Франческо Баранка
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