Збірна України з футболу зіграє товариські матчі з Нігерією і Естонією



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Плани збірної України до кінця цього року розписані ФФУ

Очільник Української асоціації футболу назвав міста, в яких відбуватимуться поєдинки

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко назвав двох найближчих суперників національної збірної України за товариськими матчами.

10 вересня у Дніпрі команда Андрія Шевченка зіграє з нігерійцями. Цей поєдинок відбудеться через три дні після відбірного матчу чемпіонату Європи-2020, у якому Україна на виїзді гратиме з литовцями. Ця гра вочевидь стане прологом до наступних відбірних поєдинків - 11 жовтня наша команда прийме литовців уже вдома, а 14 жовтня зустрінеться на власному полі з португальцями.

14 листопада в Запоріжжі українці зіграють товариський поєдинок з естонцями. Через три дні, 17 листопада, , підопічні Шевченка завершать євровідбір грою в Сербії.