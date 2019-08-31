Євро-2020. Тренер Литви - про проблеми напередодні матчу з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

"До нас у гості приїжджає Україна — команда гравців світового класу, які не потребують представлення", - каже наставник збірної Литви UEFA

Вальдас Урбонас: «Це подія для всього литовського футболу»

7 вересня збірна України з футболу проведе у Вільнюсі матч відбірного циклу Євро-2020, проти команди Литви. Напередодні зустрічі головний тренер збірної Литви розповів, чи готова його команда приймати Українців.

«На збірну Литви очікує визначний матч. До нас у гості приїжджає Україна — команда гравців світового класу, які не потребують представлення. Я думаю, що це — подія для всього литовського футболу. Ми всі з нетерпінням чекаємо того дня, коли вийдемо на поле», — сказав Вальдас Урбонас.

У п'ятницю Вальдас Урбонас оголосив склад збірної Литви на майбутні відбірні поєдинки Євро-2020 з Україною та Португалією, у складі литовців і прикрі втрати.

«Найбільша наша втрата перед майбутніми матчами — це травмований Арвідас Новіковас. Він дуже хотів зіграти за збірну, але обставини склалися інакше. Також нам буде не вистачати Маразаса, Хведукаса й Вальскіса. На жаль, футболу без травм не буває, і ми бажаємо гравцям якнайшвидшого відновлення», — розповів литовський наставник.

За словами тренера, команда, як і раніше, шукає оптимальну тактичну схему, повідомляє ФФУ.

«Я весь час думаю про те, як підібрати відповідних гравців. Дуже шкода, що не вдалося домовитися про проведення товариських поєдинків. Потрібно спробувати все в ігрових умовах, а не тільки на тренуваннях. Лише перевірка різних виконавців у грі дає остаточну інформацію. Ми спробували зіграти у п'ять захисників із Сербією, і треба визнати, що це було помилковим рішенням. Арифметична кількість захисників у штрафному ще не гарантує безпеки воріт», — зазначив Вальдас Урбонас.