Скандальні транзакції. Футбольний суддя Дорош брав хабарі перед матчами першої ліги?

Попри участь у підозрілих матчах позиції Владислава Дороша в Комітеті арбітрів УАФ залишаються міцними Металіст 1925

«Главком» отримав факти, які можуть говорити про причетність київського рефері до корупційної діяльності

У розпорядженні «Главкома» з’явилася інформація про кілька доволі цікавих банківських транзакцій, які напряму пов’язані з трьома поєдинками першої української ліги з футболу в сезоні-2017/2018. Володіємо повною доказовою базою, але в інтересах слідства публікувати деталей банківських операцій наразі не можемо.

Також перед тим, як надрукувати ці дані, ми перевірили інформацію у наших джерел в Комітеті арбітрів Української асоціації футболу і там підтвердили, що наведені матчі і їхні дійові особи справді під підозрою.

Усі три гри поєднані персоною однієї особи – арбітра цих зустрічей, 28-річного киянина Владислава Дороша. Саме на його банківську картку надходили кошти і саме з неї Владислав Вікторович перераховував певні суми помічникам та спостерігачам арбітражу.

Найцікавіше, що тривалий час перебуваючи під підозрою правоохоронних органів, Владислав Дорош не просто не відсторонений від суддівства, досі продовжує працювати на поєдинках першої ліги (зокрема 24 листопада він судив матч «Гірник-Спорт» - «Кремінь»), а й є однією з найдовіреніших осіб італійського глави Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. При Українській асоціації футболу Дорош очолює цілий напрям – суддівський корпус аматорського футболу. Тобто напряму впливає за видачу ліцензій рефері, які збираються працювати на поєдинках аматорського чемпіонату України.

06.10.2017. «Волинь» - «Полтава» - 2:0

Судді: Дорош – Ардашева, Вітт; резервний – Холявко; спостерігач – Зань

На картку 09.11.2017 Дорошу прийшло 40 000 гривень від екс-арбітра Мирона Биця

Перераховував:

8 000 грн – Ардашевій

8 000 грн – Вітту

8 040 грн – Заню

1 000 грн – Холявку

18.04.2018. «Волинь» - «Миколаїв» - 0:1

Судді: Дорош – В. Дорошенко, Р. Соботюк; резервний – Подригуля; спостерігач – Васюта

На картку Дорошу 20.04.2018 прийшло 69 000 гривень від екс-футболіста Сергія Чернякова

Перерахував:

13 500 грн – В. Дорошенку

13 500 грн – Р. Соботюку

1 005 грн – Подригулі

13 500 грн – Васюті

02.05.2018. «Миколаїв» - «Гірник-Спорт» - 1:0

Судді: Дорош – Г. Литвинов, Ю. Вишневський; резервний – Міланич, спостерігач – Бурмич

На картку Дорошу 04.05.2018 прийшло 23 500 грн від адміністратора «Миколаєва» Андрія Токарського

Перерахував:

4 700 грн – Ю. Вишневському

4 900 грн – Бурмичу

«Главком» уважно стежитиме за розвитком подій, але наразі виглядає, що попри вагому доказову базу, якою володіють правоохоронці і про яку ми розповідали в матеріалі «35 підозрюваних, один покараний. Корупційний скандал в українському футболі: рік потому», фігурантів скандалів у ліпшому разі відлучають від суддівства. Але не карають за законом.

Іван Вербицький, «Главком»