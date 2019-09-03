Колишній регіонал прокоментував можливість купівлі футбольного клубу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Епіцентр К» та УАФ уклали угоду про співпрацю УАФ

Власник мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр К» Олександр Герега долучився до великого футболу

Колишній регіонал та власник мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр К» Олександр Герега спростував чутки про можливість купівлі футбольного клубу.

«Ми не плануємо купувати яку-небудь команду. Не плануємо мати команду в Прем’єр-лізі. Лише хочемо робити внесок в український футбол взагалі», - передає слова Гереги прес-служба Української асоціації футболу.

Про це підприємець повідомив на церемонії підписання угоди про співпрацю між «Епіцентр К» та УАФ.

За умовами співпраці компанія Гереги стала титульним спонсором національної збірної України з футболу. Підприємець також взяв на себе зобов’язання виплатити преміальні збірній U-20 за перемогу на чемпіонаті світу.