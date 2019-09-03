  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишній регіонал прокоментував можливість купівлі футбольного клубу

    • Розсилка
    &laquo;Епіцентр К&raquo; та УАФ уклали угоду про співпрацю - Колишній регіонал прокоментував можливість купівлі футбольного клубу
    «Епіцентр К» та УАФ уклали угоду про співпрацю
    УАФ

    Власник мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр К» Олександр Герега долучився до великого футболу

    Колишній регіонал та власник мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр К» Олександр Герега спростував чутки про можливість купівлі футбольного клубу.

    «Ми не плануємо купувати яку-небудь команду. Не плануємо мати команду в Прем’єр-лізі. Лише хочемо робити внесок в український футбол взагалі», - передає слова Гереги прес-служба Української асоціації футболу.

    Про це підприємець повідомив на церемонії підписання угоди про співпрацю між «Епіцентр К» та УАФ.

    Читайте також: Шевченко: мене не цікавить лідерство збірної України в групі

    За умовами співпраці компанія Гереги стала титульним спонсором національної збірної України з футболу. Підприємець також взяв на себе зобов’язання виплатити преміальні збірній U-20 за перемогу на чемпіонаті світу.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФФУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ