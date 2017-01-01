ФІФА може отримати нові дані про допінг у російських футболістів

У звіті Григорія Родченкова можуть значитися гравці збірної Росії на ЧС-2014

ФІФА на наступному тижні може отримати від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) нові відомості про допінг у російському футболі. Про це повідомляє AP. Дані могли з'явитися після того, як WADA отримало базу даних Московської антидопінгової лабораторії про тести з січня 2012-го по серпень 2015 року. У листопаді повідомлялося, що



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Фото AFP

У звіті Григорія Родченкова можуть значитися гравці збірної Росії на ЧС-2014

ФІФА на наступному тижні може отримати від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) нові відомості про допінг у російському футболі.

Про це повідомляє AP.

Дані могли з'явитися після того, як WADA отримало базу даних Московської антидопінгової лабораторії про тести з січня 2012-го по серпень 2015 року.

У листопаді повідомлялося, що інформатор WADA Григорій Родченков готовий надати ФІФА дані, які доводять участь російських футболістів у «державній програмі допінгу».

У списку згадуються 34 гравця, включаючи футболістів збірної Росії, що грали на Чемпіонаті світу 2014 року, передає «СЭ».

У червні британське видання Mail on Sunday опублікувало статтю, у якій також звинуватило російських гравців у застосуванні допінгу.

Нагадаємо, російських спортсменів допустили до участі в Іграх-2018 під нейтральним прапором.

Згодом в уряді Росії визнали, що допінгові проблеми у російському спорті були.

А віце-прем'єра РФ довічно усунено від відвідування Олімпіад.