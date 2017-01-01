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    Віце-прем'єра РФ довічно усунено від відвідування Олімпіад

    Також МОК призупинив членство глави ОКР Жукова в організації
    Віце-прем'єр Росії Віталій Мутко довічно усунений від відвідування Олімпійських ігор в якості офіційної особи. Про це йдеться в заяві прес-служби Міжнародного олімпійського комітету. Також від відвідування наступних Ігор відсторонений колишній заступник міністра спорту Юрій Нагорних. Також МОК призупинив членство глави ОКР Олександра Жукова в
    • Сьогодні, 20:57
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    <span lang="UK">Віце-прем'єр Росії Віталій Мутко не зможе відвідувати Олімпійські ігри як офіційна особа</span>
    Віце-прем'єр Росії Віталій Мутко не зможе відвідувати Олімпійські ігри як офіційна особа

    Також МОК призупинив членство глави ОКР Жукова в організації

    Віце-прем'єр Росії Віталій Мутко довічно усунений від відвідування Олімпійських ігор в якості офіційної особи. Про це йдеться в заяві прес-служби Міжнародного олімпійського комітету.

    Також від відвідування наступних Ігор відсторонений колишній заступник міністра спорту Юрій Нагорних.

    Також МОК призупинив членство глави ОКР Олександра Жукова в організації.

    Як повідомлялося, виконком МОК прийняв рішення допустити збірну Росії на Ігри в Пхьончхані під нейтральним прапором. Російські спортсмени не зможуть виступати в Південній Кореї під прапором країни.

    МОК запропонував росіянам виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором.

    Нагадаємо, WADA знайшло докази існування держпрограми допінгу в Росії.

    Водночас, Мутко погрожував захищати російських спортсменів «до останнього патрону».

    Раніше повідомлялося про те, що ФІФА має намір отримати свідчення інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо допінгу в російському футболі.

    Раніше стало відомо, що через дискваліфікацію спортсменів Росія втратила перше місце в медальному заліку Сочі-2014.

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