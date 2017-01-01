Віце-прем'єра РФ довічно усунено від відвідування Олімпіад
- Сьогодні, 20:57
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Також МОК призупинив членство глави ОКР Жукова в організації
Віце-прем'єр Росії Віталій Мутко довічно усунений від відвідування Олімпійських ігор в якості офіційної особи. Про це йдеться в заяві прес-служби Міжнародного олімпійського комітету.
Також від відвідування наступних Ігор відсторонений колишній заступник міністра спорту Юрій Нагорних.
Також МОК призупинив членство глави ОКР Олександра Жукова в організації.
Як повідомлялося, виконком МОК прийняв рішення допустити збірну Росії на Ігри в Пхьончхані під нейтральним прапором. Російські спортсмени не зможуть виступати в Південній Кореї під прапором країни.
МОК запропонував росіянам виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором.
Нагадаємо, WADA знайшло докази існування держпрограми допінгу в Росії.
Водночас, Мутко погрожував захищати російських спортсменів «до останнього патрону».
Раніше повідомлялося про те, що ФІФА має намір отримати свідчення інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо допінгу в російському футболі.
Раніше стало відомо, що через дискваліфікацію спортсменів Росія втратила перше місце в медальному заліку Сочі-2014.