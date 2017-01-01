Віце-прем'єра РФ довічно усунено від відвідування Олімпіад

Також МОК призупинив членство глави ОКР Жукова в організації

Віце-прем'єр Росії Віталій Мутко довічно усунений від відвідування Олімпійських ігор в якості офіційної особи. Про це йдеться в заяві прес-служби Міжнародного олімпійського комітету. Також від відвідування наступних Ігор відсторонений колишній заступник міністра спорту Юрій Нагорних. Також МОК призупинив членство глави ОКР Олександра Жукова в