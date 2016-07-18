В уряді Росії визнали, що допінгові проблеми у російському спорті були

Особисто прем'єр-міністр РФ розповів про це, але зазначив, що ситуація не гірша, аніж в інших країнах

Росія відкрито визнає, що допінгові проблеми у російському спорті були. Про це заявив голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв. «Очевидно, що допінгові проблеми були у російському спорті, ми їх відкрито визнали. Почали активну роботу з усунення порушень. Була створена громадська незалежна антидопінгова комісія, прийнятий



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Дмитро Медведєв

Особисто прем'єр-міністр РФ розповів про це, але зазначив, що ситуація не гірша, аніж в інших країнах

Росія відкрито визнає, що допінгові проблеми у російському спорті були.

Про це заявив голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв.

«Очевидно, що допінгові проблеми були у російському спорті, ми їх відкрито визнали. Почали активну роботу з усунення порушень. Була створена громадська незалежна антидопінгова комісія, прийнятий спеціальний план по боротьбі з допінгом у російському спорті - комплекс заходів по виконанню цього плану», - сказав він.

Також, за його словами, ситуація з допінгом у Росії не краще, але і не гірше, ніж в інших країнах.

«Ситуація з допінгом, з вживанням допінгу у нашій країні змінюється, змінюється рішучим чином. Але, напевно, зараз вона не краще, ніж в інших країнах, але вже точно не гірше», - пояснив Медведєв на засіданні уряду РФ.

Він додав, що Росія не може та не буде визнавати відверто брехливі звинувачення в існуванні державної системи застосування допінгу у спорті.

«Від нас продовжують вимагати зізнання у якихось програмах. Цього не буде ніколи. Ми не можемо та не будемо визнавати брехливі висновки», - зауважив прем'єр-міністр РФ.

Нагадаємо, російських спортсменів допустили до участі в Іграх-2018 під нейтральним прапором.

Додамо, що Путін визнав, що Росія сама винна у відстороненні від Олімпіади-2018, але тільки частково.



Джерело: Р-Спорт