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    В уряді Росії визнали, що допінгові проблеми у російському спорті були

    Особисто прем'єр-міністр РФ розповів про це, але зазначив, що ситуація не гірша, аніж в інших країнах
    Росія відкрито визнає, що допінгові проблеми у російському спорті були. Про це заявив голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв. «Очевидно, що допінгові проблеми були у російському спорті, ми їх відкрито визнали. Почали активну роботу з усунення порушень. Була створена громадська незалежна антидопінгова комісія, прийнятий
    • Сьогодні, 13:57
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    Дмитро Медведєв
    Дмитро Медведєв

    Особисто прем'єр-міністр РФ розповів про це, але зазначив, що ситуація не гірша, аніж в інших країнах

    Росія відкрито визнає, що допінгові проблеми у російському спорті були.

    Про це заявив голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв.

    «Очевидно, що допінгові проблеми були у російському спорті, ми їх відкрито визнали. Почали активну роботу з усунення порушень. Була створена громадська незалежна антидопінгова комісія, прийнятий спеціальний план по боротьбі з допінгом у російському спорті - комплекс заходів по виконанню цього плану», - сказав він.

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    Також, за його словами, ситуація з допінгом у Росії не краще, але і не гірше, ніж в інших країнах.

    «Ситуація з допінгом, з вживанням допінгу у нашій країні змінюється, змінюється рішучим чином. Але, напевно, зараз вона не краще, ніж в інших країнах, але вже точно не гірше», - пояснив Медведєв на засіданні уряду РФ.

    Він додав, що Росія не може та не буде визнавати відверто брехливі звинувачення в існуванні державної системи застосування допінгу у спорті.

    «Від нас продовжують вимагати зізнання у якихось програмах. Цього не буде ніколи. Ми не можемо та не будемо визнавати брехливі висновки», - зауважив прем'єр-міністр РФ.

    Нагадаємо, російських спортсменів допустили до участі в Іграх-2018 під нейтральним прапором.

    Додамо, що Путін визнав, що Росія сама винна у відстороненні від Олімпіади-2018, але тільки частково.

    Джерело: Р-Спорт

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