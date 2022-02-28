ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби від усіх змагань

УЄФА припиняє партнерство з «Газпромом» у всіх змаганнях

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призупинили участь російських клубів і збірних в усіх змаганнях. Відповідні заяви опублікувані на сайтах ФІФА та УЄФА 28 лютого.

«Після першочергових рішень, ухвалених радою ФІФА і Виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, ФІФА й УЄФА сьогодні разом вирішили, що всі російські команди, чи то національні, чи клубні, будуть відсторонені від участі у змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення», – йдеться у спільній заяві.

Рішення ухвалили сьогодні Бюро Ради ФІФА та Виконавчий комітет УЄФА – вищі органи, що ухвалюють рішення обох інституцій із таких невідкладних питань.

«Футбол тут повністю об’єднаний і в повній солідарності з усіма постраждалими в Україні», – мовиться в повідомлені.

У твітері УЄФА додали, що сьогодні вирішили припинити партнерство з «Газпромом» (російська державна газова компанія) у всіх змаганнях.

Раніше ФІФА повідомила, що збірна Росії з футболу зможе брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, без власного прапора та гімну.

Нагадаємо, збірна Росії у півфінальному матчі відбору на чемпіонат світу 2022 року мала зіграти проти команди Польщі 24 березня у Москві. Переможець 29 березня мав би зустрітися із найсильнішим у півфінальній парі Швеція – Чехія. Гра запланована була на полі переможця матчу між росіянами та поляками. У разі поразки росіяни повинні убли провести товариський матч цього ж дня з Швецією – Чехією, що програв у парі.