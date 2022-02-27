ФІФА: збірна Росії тепер гратиме без прапора та гімну

Команда держави-терориста зможе виходити на поле лише під назвою «Футбольний союз Росії (РФС)

Збірна Росії з футболу зможе брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, без власного прапора та гімну. Про це заявили 27 лютого у Міжнародній федерації футболу. При цьому на території РФ буде заборонено проводити усі міжнародні змагання. Всі ці рішення спровоковані воєнними злочинами, які коїть режим Путіна в Україні.

Усі домашні матчі футболістам російської збірної належить проводити на нейтральних полях. », уточнили у ФІФА. Практично одночасно з цим в Англійській футбольній асоціації заявили, що збірна цієї країни ні на якому рівні не гратиме з Росією у футбол у найближчому майбутньому. Нагадаємо, що раніше виключити Росію із усіх спортивних змагань запропонували в Іспанії та Франції.

Збірна Польщі відмовилася від стикових матчів Чемпіонату світу 2022 року проти команди країни-агресорки. Крім того, Петербург втратив фінал Ліги чемпіонів, а сама Росія низку інших змагань.

Нагадаємо, збірна Росії у півфінальному матчі відбору на чемпіонат світу 2022 року мала зіграти проти команди Польщі 24 березня у Москві. Переможець 29 березня мав би зустрітися із найсильнішим у півфінальній парі Швеція — Чехія. Гра запланована була на полі переможця матчу між росіянами та поляками. У разі поразки росіяни повинні убли провести товариський матч цього ж дня з Швецією — Чехією, що програв у парі.

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