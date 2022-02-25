Фінал Ліги чемпіонів перенесуть у Париж

УЄФА підтвердить це згодом

УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 з Санкт-Петербурга до Парижа. Він пройде на стадіоні «Стад де Франс». Про це повідомляє журналіст Мартін Циглер.

Згодом УЄФА підтвердить цю інформацію.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга.

Як повідомлялося раніше, мер Лондона Садік Хан заявив, що столиця Великої Британії Лондон готова прийняти фінал Ліги чемпіонів замість Санкт-Петербурга, який може втратити це право після визнання Росією «Л/ДНР».

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