  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Фінал Ліги чемпіонів перенесуть у Париж

    Санкт-Петербург не буде приймати футбольний поєдинок - Фінал Ліги чемпіонів перенесуть у Париж
    Санкт-Петербург не буде приймати футбольний поєдинок
    фото з відкритих джерел

    УЄФА підтвердить це згодом

    УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 з Санкт-Петербурга до Парижа. Він пройде на стадіоні «Стад де Франс». Про це повідомляє журналіст Мартін Циглер.

    screenshot-champion.com.ua-2022.02.25-11_48_08

    Згодом УЄФА підтвердить цю інформацію.

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга.

    Як повідомлялося раніше, мер Лондона Садік Хан заявив, що столиця Великої Британії Лондон готова прийняти фінал Ліги чемпіонів замість Санкт-Петербурга, який може втратити це право після визнання Росією «Л/ДНР».

    Читайте також:
    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фінал Ліги чемпіонів перенесуть у Париж