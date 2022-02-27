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    Під звуки вибухів бомб: у воротаря Десни в Києві народилася донька

    &nbsp;Ігор Литовка&nbsp; виступає нині за чернігівську Десну - Під звуки вибухів бомб: у воротаря Десни в Києві народилася донька
     Ігор Литовка  виступає нині за чернігівську Десну
    фото: facebook.com/Litova72

    Дружина Ігоря Литовки народила дівчинку у Києві, бігаючи зовсім сама від бомбосховища до палати

    Дружина воротаря Десни 33-річного українця Ігоря Литовки Олена народила доньку в Києві в неділю, 27 лютого, на четвертий день вторгнення Росії у Україну, яке супроводжується бомбардуванням житлових будинків в українській столиці. Про це повідомив Литовка на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні о 9:07 у Києві, під звуки вибухів бомб та сирен, народилася дуже смілива дівчинка. А інакше і бути не може, бо її мама – справжній герой! Весь час, бігаючи від бомбосховища до палати, вона стримувала хвилювання та паніку, залишалася зовсім сама в центрі нашої столиці! Кохана, я дякую тобі за донечку. А також хочу сказати слова подяки всім, хто запропонував свою допомогу, знаючи мою ситуацію. Миру всім», – написав футболіст.

    Вага новонародженої – 3160 грамів, зріст – 53 см.

    До тслова, відомий футболіст і екстренер української збірної із футболу Андрій Шевченко закликає російського диктатора зупинити війну, а світ підтримати Україну.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ бомбосховища дружина
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    Під звуки вибухів бомб: у воротаря Десни в Києві народилася донька