Під звуки вибухів бомб: у воротаря Десни в Києві народилася донька

Дружина Ігоря Литовки народила дівчинку у Києві, бігаючи зовсім сама від бомбосховища до палати

Дружина воротаря Десни 33-річного українця Ігоря Литовки Олена народила доньку в Києві в неділю, 27 лютого, на четвертий день вторгнення Росії у Україну, яке супроводжується бомбардуванням житлових будинків в українській столиці. Про це повідомив Литовка на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні о 9:07 у Києві, під звуки вибухів бомб та сирен, народилася дуже смілива дівчинка. А інакше і бути не може, бо її мама – справжній герой! Весь час, бігаючи від бомбосховища до палати, вона стримувала хвилювання та паніку, залишалася зовсім сама в центрі нашої столиці! Кохана, я дякую тобі за донечку. А також хочу сказати слова подяки всім, хто запропонував свою допомогу, знаючи мою ситуацію. Миру всім», – написав футболіст.

Вага новонародженої – 3160 грамів, зріст – 53 см.

До тслова, відомий футболіст і екстренер української збірної із футболу Андрій Шевченко закликає російського диктатора зупинити війну, а світ підтримати Україну.